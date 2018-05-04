Запоздавший паводок может оставить Екатеринбург без воды

Екатеринбург может остаться без воды из-за запоздавшего паводка. Водохранилища, от которых питается уральская столица, в этом году наполняются дольше обычного, об этом сообщает в пятницу, 4 мая, «АиФ-Урал»

По сравнению с прошлым годом, приточность Верхнемакаровского и Волчихинского водохранилищ снизилась. На начало апреля 2018 года вода в них прибывала со скоростью 3 кубометра в секунду и 7 кубометров в секунду соответственно. При этом в прошлом году естественная приточность была куда выше, Волчихинское водохранилище наполнялось со скоростью 25 куб/с, а Верхнемакаровское — 15 куб/с.

В «Водоканале» отмечают, что паводок на Среднем Урале запаздывает, так как невысокий приток воды не характерен для Верхнемакаровского и Волчихинского водохранилищ. В связи с этим о том, что в водоемах будет накапливаться вода, речи не идет. «Говорить о накоплении водных запасов на сегодняшний день невозможно, зафиксирован подъем уровней не больше, чем на 1-2 сантиметра. При этом в 2017 году в конце апреля уровни поднялись на 27 сантиметров, в 2016 году в этот период набрали 70 сантиметров и вышли на необходимый подпорный уровень», — прокомментировал заместитель технического директора по эксплуатации МУП «Водоканал» Кирилл Шутов.