Ещё
Mirriad запускает «рекламу внутри видео»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Mirriad запускает «рекламу внутри видео» 

Ruvod.com 36 минут назад
Фото: Ruvod.com
Mirriad на основе технологии Visual Impact Score (VIS) запустили новую опцию 10 секундной рекламы внутри видео.
Эта запатентованная технология дает рекламодателям возможность интегрировать текстовые и визуальные промо сообщения в рамках премиального контента на различных платформах, в том числе — видео по запросу и линейном вещании. Так, например, рекламное сообщение может появляться на билбордах, постерах, мобильных или ТВ экранах и сочетаться с другими продуктами бренда, всё визуализируется в уместном контексте и естественным образом встроено в контент.
«Встроенная в видео реклама дает потрясающие маркетинговые возможности рекламодателям, выходящие за рамки и пределы традиционного продакт плейсмента», — заявил генеральный директор Mirriad Марк Попкевич, — «Маркетологи теперь могут охватить широкую аудиторию сервисов по запросу посредством содержательного рекламного сообщения, качество и влияние которого поддается проверке — что важно в современном досконально изученном материальном мире, придающим ценность деньгам и прозрачности данных, особенно на двух крупнейших рекламных рынках мира».
Автоматическое измерение и технология выполнения логических операций под названием VIS интегрированы в рекламную платформу. Это гарантирует, что в каждый конкретный момент каждый рекламный показ отвечает порогу восприятия для увеличения эффективности, учитывая размер и пропорции сообщения, четкость, схожесть и узнаваемость. Это выполняет первую часть поставленной компанией задачи создать стандарт для «рекламы внутри видео», адресуя индустрии ключевые требования безопасности, верификации, видимости и ценности в работе с независимыми рекламоизмерительными компаниями.
Первоначальный анализ продемонстрировал 98,5% из 261 рекламных образцов прошли независимый реферальный стандарт comScore, основанный на статистических тестах.
«comScore более 10 лет занимается измерением брендированного контента и продакт плейсмента, обеспечивая бренды, агентства и сети содержательными измерениями», — прокомментировал данное событие Гэри Вареч, старший вице-президент comScore по брендированному развлекательному контенту, — «Работая с Mirriad мы анализировали образец новой опции „реклама внутри видео“ в рамках последней кампании. Мы надеемся на продолжение совместной с Mirriad работы и проведение подобных тестов в будущих рекламных кампаниях».
ИСТОЧНИК: Rapid TV News
Ruvod.com: последние новости
ФК Санкт-Паули запускает собственный видеосервис ПРО ИДЕЮ БЛОГОВ.... Дмитрий Колесов: Smart TV не заменит ТВ, а расширит его возможности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем282
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову110
Найдено тело писателя Сергея Сакина17
«За что они боролись, на то и напоролись»135
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море321
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение