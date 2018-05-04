Mirriad запускает «рекламу внутри видео»

Mirriad на основе технологии Visual Impact Score (VIS) запустили новую опцию 10 секундной рекламы внутри видео.

Эта запатентованная технология дает рекламодателям возможность интегрировать текстовые и визуальные промо сообщения в рамках премиального контента на различных платформах, в том числе — видео по запросу и линейном вещании. Так, например, рекламное сообщение может появляться на билбордах, постерах, мобильных или ТВ экранах и сочетаться с другими продуктами бренда, всё визуализируется в уместном контексте и естественным образом встроено в контент.

«Встроенная в видео реклама дает потрясающие маркетинговые возможности рекламодателям, выходящие за рамки и пределы традиционного продакт плейсмента», — заявил генеральный директор Mirriad Марк Попкевич, — «Маркетологи теперь могут охватить широкую аудиторию сервисов по запросу посредством содержательного рекламного сообщения, качество и влияние которого поддается проверке — что важно в современном досконально изученном материальном мире, придающим ценность деньгам и прозрачности данных, особенно на двух крупнейших рекламных рынках мира».

Автоматическое измерение и технология выполнения логических операций под названием VIS интегрированы в рекламную платформу. Это гарантирует, что в каждый конкретный момент каждый рекламный показ отвечает порогу восприятия для увеличения эффективности, учитывая размер и пропорции сообщения, четкость, схожесть и узнаваемость. Это выполняет первую часть поставленной компанией задачи создать стандарт для «рекламы внутри видео», адресуя индустрии ключевые требования безопасности, верификации, видимости и ценности в работе с независимыми рекламоизмерительными компаниями.

Первоначальный анализ продемонстрировал 98,5% из 261 рекламных образцов прошли независимый реферальный стандарт comScore, основанный на статистических тестах.

«comScore более 10 лет занимается измерением брендированного контента и продакт плейсмента, обеспечивая бренды, агентства и сети содержательными измерениями», — прокомментировал данное событие Гэри Вареч, старший вице-президент comScore по брендированному развлекательному контенту, — «Работая с Mirriad мы анализировали образец новой опции „реклама внутри видео“ в рамках последней кампании. Мы надеемся на продолжение совместной с Mirriad работы и проведение подобных тестов в будущих рекламных кампаниях».

ИСТОЧНИК: Rapid TV News