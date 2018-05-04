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Власти Перми собираются снести 300 киосков с питьевой водой
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Власти Перми собираются снести 300 киосков с питьевой водой 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Жители Перми начали сбор подписей за отзыв депутатов городской думы, принявших решение о сносе киосков с питьевой водой.
Как сообщает в пятницу, 4 мая, ОТР, администрация Перми приняла решение о сносе 300 из 400 киосков, в которых продают питьевую воду. При этом жители города начали сбор подписей за отставку депутатов городской думы, которые приняли новые правила благоустройства. Согласно именно им киоски подлежат сносу.
Подчеркивается, что городские водопроводные сети изношены на 70%. Жители считают, что их лишают права на чистую воду, ведь они покупают ее именно в киосках. Там она, по словам пермчан, дешевле, чем в магазине, а сами киоски находятся в шаговой доступности от домов.
Продавцы рассказали телеканалу, что в среднем в день у них покупают около 2 тысяч литров воды. За ней приходят как дети, так и пожилые.
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