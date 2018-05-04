Ленинскую дамбу перекроют на два дня

Казани на два дня частично перекроют площадь Тысячелетия и Ленинскую дамбу.

Ограничения будут действовать на отрезке от Чистопольской до Ташаяк. Закроют сторону, ведущую в центр города. Проехать по дамбе в сторону Московского района можно будет без проблем, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения будут действовать с 4:00 12 мая до 5:00 14 мая. Неудобства связаны с укладкой нового асфальта.

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