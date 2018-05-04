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Праздник труда в Выксе отметили с размахом
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Праздник труда в Выксе отметили с размахом 

Нижегородская правда 41 минуту назад
Фото: Нижегородская правда
ВЫКСАПраздник труда в Выксе отметили с размахомПервомайское шествие в Выксе объединило 20 тысяч человек.
Несмотря на то что праздник труда в Выксе всегда отмечается с размахом, в этом году были организации, которые впервые приняли в нём участие. Например, выксунцы познакомились с коллективами сталелитейного завода КЭМЗ, недавно открытого физкультурно-оздоровительного комплекса «Баташёв Арена»; вышли на демонстрацию в этом году и общество молодых инвалидов «Эдельвейс», и общество родителей детей-инвалидов «Созвездие». Всего приняла участие 81 выксунская организация.
Традиционно возглавляла шествие колонна ветеранов округа, завершали его Vyksa Raсing Club и клуб любителей автомобилей Dodge и Chrysler.
Были сюрпризы. Например, фирма Glamour провезла железную карету — подарок любимому городу, у которого теперь смогут фотографироваться все желающие.
Многие с нетерпением ждали колонну Завода корпусов. Впервые в её составе по дорогам Выксы проехал «Бумеранг».
Кстати
Праздник 1 Мая пришёл к нам с Запада. Он связан с митингами австралийских, канадских и американских рабочих, требующих восьмичасовой рабочий день в 50-80-х годах XIX века. В России День труда отмечается с 1918 года, но тогда он носил название Дня интернационала (вплоть до 1972 года).
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