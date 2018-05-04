Минобороны обнародовало сценарий парада 9 мая: роботы и другие новинки

Все участники парада — на одной схеме

Парад Победителей 24 июня 1945 года, в котором участвовало 40 тысяч военнослужащих, заложил традицию торжественного прохождения войск в День Победы 9 мая по главной площади страны. В этом году по брусчатке Красной площади пройдет 14 тысяч военнослужащих, представляющих все виды и рода войск. Прогрохочет по брусчатке и грозная военная техника. Завершится парад пролетом боевой авиации, включая самолеты, вертолеты и беспилотники. Полный состав парадного расчета представлен на инфографике Минобороны России

Страна впервые увидит в парадных колоннах боевых роботов. По площади пройдут российские танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, бронированные автомобили КамАЗ-63968 «Тайфун-К» и Урал-63095 «Тайфун-У», которые уже совсем скоро поступят на вооружение Росгвардии. Другой новинкой среди бронеавтомобилей можно считать также «Тигр-М», который оснащен новым дистанционно управляемым боевым модулем «Арбалет-ДМ».

Кроме того, на Красной площади будут представлены комплексы, которые совсем недавно поступили на вооружение Балтфлота — это береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», оснащенные мощными противокорабельными ракетами «Оникс» и Х-35, дальность стрельбы которых достигает полтысячи километров.

В парадных расчетах можно будет увидеть образцы вооружения, специально модифицированные для условий Крайнего Севера. Они предназначены для защиты российской Арктики. Это комплексы ПВО «Панцирь-СА» и «Тор-М2ДТ». На параде они будут представлены в специальном арктическом камуфляже.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» поставлен на вооружение в 2012 году. Он выполнен в варианте гусеничного вездехода для того, чтобы лучше передвигаться по бездорожью и снежным просторам страны в условиях кране низких температур. Комплекс состоит из двух модулей, которые будут представлены на параде. Первый модуль — это блок с со всеми необходимыми системами жизнеобеспечения, второй — боевая пусковая ракетная установка. Еще один комплекс ПВО, который покажут на Красной площади — это С-400 с новым шасси — МЗКТ-543М.