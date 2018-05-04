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UC Rusal сообщил о выплате купона по евробондам
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UC Rusal сообщил о выплате купона по евробондам 

Ведомости 29 минут назад
Находящаяся под санкциями США UC Rusal Олега Дерипаски полностью и в срок выплатила купон по еврооблигациям с погашением в мае 2023 г., сообщили «Интерфаксу» в алюминиевой компании.
Евробонды UC Rusal на $500 млн доходностью 5,3% с погашением в 2023 г. были размещены год назад. Выплата купона планировалась на 3 мая. Однако деньги поступили только сегодня, сообщили РБК в пресс-службе Национального расчетного депозитария.
Минфин США 6 апреля включил UC Rusal и другие контролируемые Дерипаской компании в санкционный список (SDN-лист). Санкции предполагают в том числе запрет на осуществление любых долларовых операций в пользу попавших под них компаний.
После объявления санкций UC Rusal объявила о рисках технического дефолта по ряду обязательств. С 7 мая американцы должны были избавиться от всех акций компаний из черного списка, а до 5 июня завершить взаимодействие по ранее заключенным контрактам. Позже минфин пошел на смягчение ограничений, отсрочив завершение контрактов до 23 октября, а срок владения бумагами — до 6 июня.
UC Rusal были ограничены транзакции в долларах, однако компании разрешили использовать деньги для технического обслуживания и сворачивания деятельности.
Общий долг UC Rusal составляет $8,4 млрд, большая его часть (около 92%) — в долларах.
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