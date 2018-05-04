UC Rusal сообщил о выплате купона по евробондам

Евробонды UC Rusal на $500 млн доходностью 5,3% с погашением в 2023 г. были размещены год назад. Выплата купона планировалась на 3 мая. Однако деньги поступили только сегодня, сообщили РБК в пресс-службе Национального расчетного депозитария.

Минфин США 6 апреля включил UC Rusal и другие контролируемые Дерипаской компании в санкционный список (SDN-лист). Санкции предполагают в том числе запрет на осуществление любых долларовых операций в пользу попавших под них компаний.

После объявления санкций UC Rusal объявила о рисках технического дефолта по ряду обязательств. С 7 мая американцы должны были избавиться от всех акций компаний из черного списка, а до 5 июня завершить взаимодействие по ранее заключенным контрактам. Позже минфин пошел на смягчение ограничений, отсрочив завершение контрактов до 23 октября, а срок владения бумагами — до 6 июня.

UC Rusal были ограничены транзакции в долларах, однако компании разрешили использовать деньги для технического обслуживания и сворачивания деятельности.

Общий долг UC Rusal составляет $8,4 млрд, большая его часть (около 92%) — в долларах.