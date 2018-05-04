В Хакасии участковые уполномоченные полиции поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла

Марии Дмитриевне Предеиной 86 лет, у неё 10 правнуков, и сегодня поздравить труженицу тыла с наступающим Днём Победы к ней в гости пришли старший участковый уполномоченный полиции УМВД России по г. Абакану Виталий Бутнару, представитель Общественного совета при УМВД диакон Дионисий и секретарь старосты жилого района «Юго-Западный» Наталья Бланковская.

Сотрудник полиции навестил женщину и с целью профилактики — в силу возраста ветераны не всегда могут самостоятельно обратиться на участковый пункт полиции, поэтому правоохранители лично интересуются, не имеется ли у пожилых людей жалоб на соседей или каких-либо вопросов.

Виталий Бутнару вручил Марии Дмитриевне памятку по профилактике мошеннических действий и рассказал о распространённых схемах: в преддверии праздников злоумышленники могут попытаться проникнуть в дома к ветеранам, представляясь социальными работниками и обещая помощь или скидки при установке каких-либо приборов. Мария Предеина пообещала участковому, что не будет открывать двери посторонним.

О том, что её невозможно обмануть, заверила полицейского и труженица тыла Маня Аврамовна Беренгольц. Женщина поразила гостей своим жизнелюбием и чувством юмора. Она также получила сладкий подарок и памятку о том, как не стать жертвой мошенников.

Ветеранов Великой Отечественной войны, участников Блокадного Ленинграда , тружеников тыла посетят участковые уполномоченные полиции и представители Общественного совета при УМВД России по г. Абакану в течение нескольких дней накануне Дня Победы.

В рамках акции «Участковый в глазах Ветерана» полицейские проводят беседы и с родственниками пожилых людей, напоминая о важности постоянных профилактических бесед, особенно с теми ветеранами, которые проживают отдельно.