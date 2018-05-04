Куйвашев: свердловские власти тесно взаимодействуют с ЦВО в воспитании молодежи

4 мая в Екатеринбурге проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию Уральского и Приволжского военных округов. Центральный военный округ был создан на базе войск Приволжско-Уральского и части Сибирского военных округов 1 декабря 2010 года. Его территория составляет почти 50% площади страны.

"Органы государственной власти Свердловской области тесно взаимодействуют с командованием ЦВО в вопросах укрепления оборонной способности страны, поэтому уральские призывники славятся своей физической подготовкой, сильным психологическим здоровьем. Мы много работаем над тем, чтобы воспитать патриотическую молодежь, организуем регулярные встречи [молодежи] с отслужившими солдатами и ветеранами боевых действий", — сказал губернатор.

В свою очередь заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Калиберда выразил признательность ветеранам, которые «передают богатейший опыт в вопросах патриотического и нравственного воспитания молодежи».

Ранее сообщалось, что в регионе утверждена госпрограмма «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», которая направлена на создание условий для успешной интеграции в общество юных жителей области, для раскрытия их потенциала. Объем расходов на нее составляет 6,8 млрд рублей, из которых 2,7 млрд — средства регионального бюджета. В госпрограмме восемь подпрограмм, в том числе развитие потенциала молодежи, работа с одаренными детьми, поддержка молодежного предпринимательства и др.