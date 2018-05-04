Ещё
Куйвашев: свердловские власти тесно взаимодействуют с ЦВО в воспитании молодежи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Куйвашев: свердловские власти тесно взаимодействуют с ЦВО в воспитании молодежи 

ТАСС 47 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Правительство Свердловской области тесно взаимодействует с Центральным военным округом (ЦВО) в воспитании молодежи, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев на торжественном собрании по случаю столетия ЦВО в Екатеринбурге.
4 мая в Екатеринбурге проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию Уральского и Приволжского военных округов. Центральный военный округ был создан на базе войск Приволжско-Уральского и части Сибирского военных округов 1 декабря 2010 года. Его территория составляет почти 50% площади страны.
"Органы государственной власти Свердловской области тесно взаимодействуют с командованием ЦВО в вопросах укрепления оборонной способности страны, поэтому уральские призывники славятся своей физической подготовкой, сильным психологическим здоровьем. Мы много работаем над тем, чтобы воспитать патриотическую молодежь, организуем регулярные встречи [молодежи] с отслужившими солдатами и ветеранами боевых действий", — сказал губернатор.
В свою очередь заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Калиберда выразил признательность ветеранам, которые «передают богатейший опыт в вопросах патриотического и нравственного воспитания молодежи».
Ранее сообщалось, что в регионе утверждена госпрограмма «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», которая направлена на создание условий для успешной интеграции в общество юных жителей области, для раскрытия их потенциала. Объем расходов на нее составляет 6,8 млрд рублей, из которых 2,7 млрд — средства регионального бюджета. В госпрограмме восемь подпрограмм, в том числе развитие потенциала молодежи, работа с одаренными детьми, поддержка молодежного предпринимательства и др.
Ранее сообщалось, что полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских призывал к перезагрузке молодежной политики в регионе. По его мнению, в ряде уральских институтов и университетов патриотическому воспитанию студентов уделяется недостаточное внимание, поэтому нужно менять подход к системе.
ТАСС: последние новости
Бывший арендатор Морского вокзала в Петербурге подал иск о собственном банкротстве Посевная кампания стартовала в Новосибирской области Медведев поручил до 30 ноября начать тестирование технологий беспилотного автотранспорта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем279
Найдено тело писателя Сергея Сакина17
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову112
«За что они боролись, на то и напоролись»135
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море323
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение