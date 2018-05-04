В Ростовской области появится центр по сопровождению концессий

Ростовской области до конца нынешнего года появится консультационно-аналитический центр по сопровождению концессий и разработке конкурсной документации. Об этом рассказали в правительстве донского региона. Как отмечает заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш , наиболее эффективной считается трехсторонняя концессия, участниками которой являются муниципальные власти, власти региона и сам инвестор.

«Участие субъекта на начальном этапе дает возможность подготовить качественную документацию, учитывающую интересы всех сторон. А для этого необходимо еще на этапе разработки привлекать высококвалифицированных специалистов, которые смогут учесть все нюансы законодательства, сформировать пакет документов, в котором будут учтены интересы всех сторон соглашения и четвертой стороны — жителей области», — отметил Сергей Сидаш. Собственно, это и стало предпосылкой для создания нового центра.

По данным правительства региона, сейчас в Ростовской области реализуется 80 концессионных соглашений в сфере тепло— и водоснабжения, водоотведения, утилизации ТКО. Общий размер инвестиций по ним составляет более чем 2,3 млн руб.