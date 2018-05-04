Ещё
В Ростовской области появится центр по сопровождению концессий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростовской области появится центр по сопровождению концессий 

Деловое сообщество 46 минут назад
В Ростовской области до конца нынешнего года появится консультационно-аналитический центр по сопровождению концессий и разработке конкурсной документации. Об этом рассказали в правительстве донского региона. Как отмечает заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш, наиболее эффективной считается трехсторонняя концессия, участниками которой являются муниципальные власти, власти региона и сам инвестор.
«Участие субъекта на начальном этапе дает возможность подготовить качественную документацию, учитывающую интересы всех сторон. А для этого необходимо еще на этапе разработки привлекать высококвалифицированных специалистов, которые смогут учесть все нюансы законодательства, сформировать пакет документов, в котором будут учтены интересы всех сторон соглашения и четвертой стороны — жителей области», — отметил Сергей Сидаш. Собственно, это и стало предпосылкой для создания нового центра.
По данным правительства региона, сейчас в Ростовской области реализуется 80 концессионных соглашений в сфере тепло— и водоснабжения, водоотведения, утилизации ТКО. Общий размер инвестиций по ним составляет более чем 2,3 млн руб.
Деловое сообщество: последние новости
Стали известны изменения в маршрутах Ростова с августа 2018 года Из-за репетиций и парада 3 и 5 мая движение в центре Ростова закроют Активисты позвали ростовчан на субботник у Можайского пруда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем279
Найдено тело писателя Сергея Сакина17
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову112
«За что они боролись, на то и напоролись»135
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море323
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение