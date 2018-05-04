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Смыть битумные пятна: улицы Самары отмоют с шампунем в июне
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Смыть битумные пятна: улицы Самары отмоют с шампунем в июне 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В июне в Самаре протестируют новое моющее средство. Его будут использовать для мытья дорог. Об этом сообщил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии областной столицы Виктор Ненашев.
— Машины пройдут по дорогам, где не меньше двух полос движения в каждом направлении (от 3,5 до 3,75 метра), — рассказал Виктор Ненашев. — Главное требование к таким магистралям — наличие ливневой канализации.
Моющее средство экологически безопасно и не сможет навредить ни земле, ни газонам на проезжих частях. Главная задача шампуня — смыть битумные пятна и другие загрязнения, с которыми не справляется вода.
По словам чиновника, если в этом году такой способ очистки улиц окажется эффективным, то такие «банные месяцы» будут повторять в Самаре и через год. Возможно также, что отмывать дороги с шампунем будут не один месяц в году, а постоянно.
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