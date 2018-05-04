«Поморский карбас» стал победителем национальной премии «Хрустальный компас»

Голосование в номинации «Признание общественности» в премии «Хрустальный компас» продолжалось весь апрель. За «Поморский карбас» проголосовало более 21 тысячи человек из более 230 тысяч голосовавших вообще.

Летом 2017 года члены клуба «Морские практики» в селе Лешуконское построили парусно-гребной карбас. На это ушло 17 дней — столько же строили поморы в старину. На следующий день после спуска судна на воду начался морской этап проекта.

Карбас «Вышка» за десять дней прошел 800 километров и прибыл на Соловецкие острова. Записи судового журнала плавания можно почитать на сайте проекта.

— Мы строим такой парусный карбас, который на Поморье уже не делают, но его макет по счастливому стечению обстоятельств сохранился в краеведческом музее, — рассказывал автор проекта Евгений Шкаруба.