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«Поморский карбас» стал победителем национальной премии «Хрустальный компас»
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«Поморский карбас» стал победителем национальной премии «Хрустальный компас» 

29.ru 48 минут назад
Фото: 29.ru
Голосование в номинации «Признание общественности» в премии «Хрустальный компас» продолжалось весь апрель. За «Поморский карбас» проголосовало более 21 тысячи человек из более 230 тысяч голосовавших вообще.
Летом 2017 года члены клуба «Морские практики» в селе Лешуконское построили парусно-гребной карбас. На это ушло 17 дней — столько же строили поморы в старину. На следующий день после спуска судна на воду начался морской этап проекта.
Карбас «Вышка» за десять дней прошел 800 километров и прибыл на Соловецкие острова. Записи судового журнала плавания можно почитать на сайте проекта.
— Мы строим такой парусный карбас, который на Поморье уже не делают, но его макет по счастливому стечению обстоятельств сохранился в краеведческом музее, — рассказывал автор проекта Евгений Шкаруба.
Премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года. Ее дают за достижения в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. В 2018 году на конкурс поступили 327 проектов из 68 регионов России и 23 стран мира, включая Австралию, Великобританию, Италию, Швецию, ЮАР, Японию и другие страны.
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