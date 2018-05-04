«Туристы и „избитые“ тропы». Что нужно придумать для гостей Архангельска?

Дискуссия на тему туристического Архангельска — перманентна. Она то затихает, то оживает. Вот и сейчас, накануне сезона отпусков, в интернете вовсю начали обсуждать: чем заманить гостей?

Какие новые достопримечательности появятся в Архангельске? И кто должен думать о привлекательности столицы Поморья.

Работаем граблями…

«Сейчас идут работы по восстановлению здания Англиканской церкви на набережной Георгия Седова в Соломбале, — отвечает на вопрос заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Светлана Скоморохова . — Здание было построено в 30-х годах 19 века, а в последние годы здесь работал филиал Архангельского детско-юношеского центра. Капремонт начался летом прошлого года, но он затянется, так как у церкви повело один угол, поэтому сейчас на объекте работают геодезисты, которые должны будут вынести своё решение, прежде чем продолжать ремонт».

Собственно, это всё, что сейчас восстанавливается в городе. Городские чиновники ещё год назад начали говорить о том, чтобы к вопросу благоустройства подключались и сами горожане и высказывали свои предложения.

На нашей памяти есть только одна общественная организация, которая не только высказывала пожелания, как сделать Архангельск уютным и красивым, но и делала это. Активисты центра «Футурист» (центр перестал существовать. — Ред.) года два назад облагородили кусочек Петровского парка на набережной от Ломоносовской гимназии до Драмтеатра. Там был жуткий лес, где жили бомжи и бездомные собаки. «Мы были первыми, кто обратил внимание на это запущенное место. Тогда мы привлекли на уборку территории очень много неравнодушных горожан», — рассказал директор Северного морского музея Евгений Тенетов.

Сейчас этот кусочек парка не стыдно и гостям показать, летом там постоянно проводятся мероприятия и ярмарки авторских работ.

… и пока прячемся от фотоаппаратов

Член межведомственной комиссии по реализации программы «Комфортная городская среда», инициатор общественной организации «Уютный город» Ирина Карелина предложила, что называется, протоптать новые интересные маршруты. «Туристы городу нужны! — написала Ирина на своей страничке в Фейсбуке. — Они привозят в город деньги.

Архангельск пока не может похвастаться тем, что любая его точка может быть открыта взору приезжих. Ему, скорее, нужно прикрывать и прятать себя от фотоаппаратов. Чтобы туристы в Архангельске не забрели во всякие дебри типа Володарского и Советских Космонавтов и не писали потом о них на всю страну, надо их грамотно направить.

Для этого нужно придумать пешеходно-туристические маршруты, прибрать-приукрасить-почистить их и поставить указатели.

Туристско-пешеходную концепцию реализовать не так уж и сложно. Не нужно ждать годы на реконструкцию или строительство — маршруты можно „проложить“ довольно быстро.

Такие маршруты выгодны бизнесу (стритфуд, магазины первой линии, службы сервиса и т. д), можно задействовать их ресурсы. Их можно строить в Соломбале (там как минимум есть два чудесных места), по Ленинградскому и локально — во всех округах города.

Наносим на карту все известные, а также „народные“ (по мотивам легенд, сказаний, слухов) достопримечательности. Подключаем общественников, историков, краеведов, архитекторов, молодёжь и стариков — всех, кто внесёт лепту в „историю“ города.

Идём „с инспекцией“ по маршруту и смотрим, где что нужно добавить, убавить: ставим скамейки, урны, клумбы с цветами, ремонтируем тротуары, подрезаем кустарники, добавляем освещение, убираем „визуальный“ мусор (несанкционированную или закрывающую вид рекламу, вывески и т. д.). Затем устанавливаем по маршруту указатели с названиями. Можно фотозоны и общественные пространства на маршрутах сделать.

Эти решения не заменят ремонт и строительство дорог, сноса ветхих домов, отсутствия парков и культурных общественных пространств. Всё это когда-то будет! Но пока город готовится к большим проектам, цепочка туристов прерывается — мало кто хочет смотреть на „необъяснимо плохой Архангельск“.

Соломбалу — в путеводители

Куда вести иностранцев?

Андрей Шалёв, почётный консул Норвегии в Архангельске:

Наши гости, среди которых большинство зарубежных, всегда в восторге от Архангельска. Просто мы показываем им город с его лучшей стороны. А разве может быть иначе? Наш маршрут — центр города. Мы не забываем по пути зайти в хорошую кофейню, вкусно пообедать в одном из ресторанов, где есть северная кухня, посетить Гостиный Двор, съездить в Малые Корелы, а вечером сходить на классический или джазовый концерт. Это программа-минимум, которая лежит на поверхности. Действительно, нужно придумывать и создавать завершённые туристические маршруты, где есть и объекты, и события, и информационное обеспечение. Мне, например, очень жалко, что для туриста практически закрыта Соломбала. Это колоссальное место, которое просто просится в путеводители.

Что можно сделать самим?

Евдокия Репицкая, директор туристского культурно-музейного центра»Кимжа»:

Год назад Кимжа вошла в Ассоциацию самых красивых деревень России . Но развитие Кимжи ведь началось не с Ассоциации. В 2004 году мы создали ТОС и своими силами начали возрождать наши достопримечательности. Особенно мы гордимся тем, что у нас на 80 человек населения 4 музейные экспозиции и ландшафтно-музейный комплекс «Самые северные мельницы в мире». Кроме того, наша школа была под угрозой закрытия, но мы её спасли благодаря тому, что открыли на её базе школу ремёсел! Два года подряд мы были участниками главного музейного форума страны — фестиваля «Интермузей», который проходит в Москве ежегодно. В 2016 г. презентация называлась «Самые северные мельницы», в 2017 году -«Кимжа — живая старина».

Я считаю, что жителям городов, посёлков, сёл нужно и самим включаться в благоустройство и развитие своей малой родины.

«Как в 75-м году»

Стало хуже?

Олеся Молотягина, архангельский журналист, живёт в Израиле

Я несколько лет не была в Архангельске. Что тогда, что сейчас — та же грязь, неухоженность, невнимательное отношение властей к горожанам. В первую очередь нужно прибраться! Я увидела, как люди переходят реку по переправе, пропускают буксир-ледокол и дальше идут с риском для жизни. То же самое было в 1975 году. Неужели не решить эту проблему? Я помню, как на одной из встреч с журналистами израильский министр сказал (а это было ещё в 2008 году): «Мы живем так, как будто мы уже вышли из кризиса. Строим дороги, развиваем технологии, здравоохранение, туризм. Потому что, когда кризис закончится, мы будем впереди и вернём потерянное». Неужели и в Архангельске так нельзя сделать?

Глас народа

Александр Лужбинин:

«Это «они» присвоили себе право всё за нас решать… ещё с тех времен, с советских! Я отлично помню, как в конце 1970-х — начале 1980-х сносили ударными темпами весь исторический центр Архангельска, а я ведь родился в роддоме на мысе Пур-Наволок и жил до школы на Чумбаровке — я помню этот старый Архангельск… кто его снёс? Я знаю, и Вы знаете тех, кто сегодня продолжает уничтожать жалкие остатки истории!»

Павел Меньшуткин:

«Пока до чиновников и депутатов не дойдёт смысл термина «социальный капитал», ничего путного в Архангельске не будет».