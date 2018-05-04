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Ставропольцев приглашают выйти на субботник 5 мая
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Ставропольцев приглашают выйти на субботник 5 мая 

АиФ Ставрополье 53 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Общегородской субботник пройдёт 5 мая в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в администрации города.
Рабочие, служащие, студенты и школьники из 200 городских организаций обязательно выйдут на субботник. Ставропольцам нужно подмести дороги и тротуары, убрать на могилах и памятниках, привести в порядок парки и избавиться от стихийных свалок. Город предоставит добровольцам 30 единиц уборочной техники, чтобы облегчить труд. Жильцам многоквартирных домов предлагают присоединиться к общегородской акции и навести чистоту в своих дворах.
Также в Ставрополе продолжается уборка Даниловского кладбища «Чистая Память». В этой акции участвуют студенты и трудящиеся. За прошлые выходные они убрали 26 кубометров мусора, и 4 мая они планируют продолжить благоустраивать одно из старейших городских кладбищ.
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