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Школьник пришел на экскурсию в Совет Федерации с бронежилетом и тремя магазинами к автомату
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Школьник пришел на экскурсию в Совет Федерации с бронежилетом и тремя магазинами к автомату 

Агентство «Москва» 50 минут назад
У школьника, пришедшего на экскурсию в здание верхней палаты парламента в Тверском районе столицы, в сумке нашли магазины к автомату и бронежилет, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Днем 3 мая в здание Совета Федерации прибыла экскурсионная группа столичных школьников в сопровождении учительницы. «Внимание сотрудников ФСО привлек ученик 11 класса Евгений — на входе в его сумке обнаружили кевларовый бронежилет и три магазина к автомату Калашникова. Школьник пояснил, что магазины — от игрового автомата, а сам он состоит в военно-патриотическом клубе, часто выезжает на игры в страйкбол и постоянно носит с собой бронежилет и патроны», — сказал источник.
Сотрудники ФСО доставили школьника в отдел полиции, где несовершеннолетний еще раз объяснил ситуацию. О дальнейшей судьбе юноши собеседник агентства не сообщил.
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