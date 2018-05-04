Школьник пришел на экскурсию в Совет Федерации с бронежилетом и тремя магазинами к автомату

У школьника, пришедшего на экскурсию в здание верхней палаты парламента в Тверском районе столицы, в сумке нашли магазины к автомату и бронежилет, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах Днем 3 мая в здание Совета Федерации прибыла экскурсионная группа столичных школьников в сопровождении учительницы. «Внимание сотрудников ФСО привлек ученик 11 класса Евгений — на входе в его сумке обнаружили кевларовый бронежилет и три магазина к автомату Калашникова. Школьник пояснил, что магазины — от игрового автомата, а сам он состоит в военно-патриотическом клубе, часто выезжает на игры в страйкбол и постоянно носит с собой бронежилет и патроны», — сказал источник. Сотрудники ФСО доставили школьника в отдел полиции, где несовершеннолетний еще раз объяснил ситуацию. О дальнейшей судьбе юноши собеседник агентства не сообщил.