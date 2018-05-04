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В ГД внесены проекты о контроле за международными перевозками грузов через страну на машине или поездом
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В ГД внесены проекты о контроле за международными перевозками грузов через страну на машине или поездом 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Фото: ИА Regnum
Правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта о контроле за международными транзитными перевозками грузов через территорию страны автомобильным и железнодорожным транспортом. Первый законопроект предлагает создать механизм отслеживания данных о маршруте транспорта с использованием навигационных пломб, а второй вводит ответственность за нарушением правил использования этих пломб. Документ опубликован в электронной базе парламента.
«В целях обеспечения национальных интересов и повышения эффективности контроля за международными транзитными перевозками грузов через территорию РФ автомобильным и железнодорожным транспортом законопроект предусматривает совершенствование установленного порядка осуществления указанных перевозок в целях создания и применения механизма контроля за указанными перевозками с использованием технологий и средств электронной идентификации, обеспечивающих отслеживание таких перевозок», — говорится в пояснительной записке.
Согласно законопроекту, основу механизма контроля за указанными перевозками составляет система обеспечения отслеживания транзитных международных перевозок грузов, представляющая собой совокупность предназначенных для сбора, обработки, хранения и передачи в автоматическом режиме данных о маршруте движения транспортных средств, используемых для транзитных международных перевозок через территорию России, технически и технологически связанных между собой объектов, программно-аппаратных средств и средств навигации — навигационных пломб (электронных идентификаторов), функционирующих с использованием технологий системы ГЛОНАСС.
Для создания системы отслеживания предполагается использование инфраструктуры и комплексных программно— интеграционных решений функционирующей в настоящее время системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, также известной как система «Платон». «Функция сбора, обработки, хранения и передачи в автоматическом режиме данных о движении транспортных средств обеспечивается с использованием бортовых устройств, устанавливаемых в транспортных средствах, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, и являющихся сертифицированными средствами измерения в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении единства измерений», — добавляется в тексте.
Для обеспечения отслеживания перемещения грузов через территорию РФ с помощью вышеуказанной системы предусматривается использование навигационных пломб электронных идентификаторов, функционирующих с применением технологии спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Наложение навигационных пломб, а также их снятие будут производиться в порядке, установленном правительством. Порядок создания и обеспечения функционирования системы отслеживания, включающий, в том числе требования к навигационным пломбам и правила их использования, регламент взаимодействия отправителей или получателей грузов, их представителей с представителями оператора в целях установки (снятия) и использования навигационных пломб, будет устанавливаться также кабинетом министра.
Другой законопроект, который подготовило правительство, предлагает ввести административную ответственность за транзитные международные автомобильные и железнодорожные перевозки грузы через территорию России с нарушением правил использования навигационных пломб. «Законопроектом предлагается внести в КоАП РФ изменения, направленные на установление ответственности за осуществление транзитных международных автомобильных и железнодорожных перевозок грузов через территорию РФ с нарушением установленных правил использования электронных идентификаторов (навигационных пломб). В целях обеспечения соблюдения правил перевозки грузов в международном сообщении автомобильным и железнодорожным транспортом предлагается установить административную ответственность за их нарушение для водителей транспортных средств, должностных лиц организаций перевозчиков, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц», — говорится в пояснительной записке.
Согласно законопроекту, нарушение правил перевозки грузов в международном сообщении с участием железнодорожного транспорта в целях транзита через территорию РФ, выразившееся в нарушении установленного порядка использования электронных идентификаторов (навигационных пломб), — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тыс. руб. до 150 тыс. руб. ; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 100 тыс. до 150 тыс. руб. с конфискацией грузов; на юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн руб. с конфискацией грузов.
Также законопроект предлагает за осуществление транзитной международной автомобильной перевозки грузов через территорию РФ с нарушением установленного порядка использования навигационных пломб накладывать административный штраф на водителя транспортного средства в размере от 100 тыс. до 150 тыс. руб. с конфискацией грузов; на должностных лиц — от 100 тыс. до 150 тыс. руб. ; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 150 тыс. до 150 тыс. руб. с конфискацией грузов; на юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн руб. с конфискацией грузов.
В случае принятия, закон вступает в силу с 1 января 2019 г.
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