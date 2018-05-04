Участники и гости IT-форума в Ханты-Мансийске смогут пройти квест по получению госуслуг 

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Участники и гости Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС смогут пройти «бюрократический» квест по получению госуслуг и оценить преимущества электронного формата их предоставления, сообщили в пятницу ТАСС в Департаменте информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Форум пройдет уже в десятый раз, он состоится 5 — 6 июня в Ханты-Мансийске.
"Увлекательный квест гости и участники десятого IT-Форума смогут пройти на площадке выставки «Информационные технологии для всех». Именно здесь можно будет почувствовать разницу между традиционным посещением госучреждений и получением госуслуг в электронной форме. В первом случае участникам придется заполнить не один документ и пройти цепочку из нескольких «бюрократических структур»: посетить сотрудников правоохранительных органов, финансовой организации и паспортного стола. Здесь же можно будет попробовать и второй вариант и убедиться, что регистрация на портале госуслуг или подтверждение учетной записи займут считанные минуты", — сказали в департаменте.
По словам организаторов, ключевая миссия форума — определение наиболее перспективных направлений взаимодействия российских регионов и стран БРИКС и ШОС в рамках согласованного развития цифровой экономики.
Программой предусмотрено проведение более 30 мероприятий, среди которых международная конференция «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» под эгидой ЮНЕСКО, международная конференция по информационной безопасности «Инфофорум — Югра» и выставка «Информационные технологии для всех».
На форуме планируется наметить конкретные проекты реализации информационных систем в бизнесе и государственном управлении, которые позволят на практике запустить процессы цифровизации в различных отраслях.
Мероприятие проходит под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, организаторами являются правительство Югры, администрация Томской области, Торгово-промышленная палата Югры, администрация Ханты-Мансийска и Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий. Ожидается, что в форуме примут участие более 2,5 тыс. человек из 45 стран. Генеральными партнерами IT-форума в Ханты-Мансийске являются компании «Ростелеком», "Лукойл" и Prime Group. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.