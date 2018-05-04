Участники и гости IT-форума в Ханты-Мансийске смогут пройти квест по получению госуслуг

"Увлекательный квест гости и участники десятого IT-Форума смогут пройти на площадке выставки «Информационные технологии для всех». Именно здесь можно будет почувствовать разницу между традиционным посещением госучреждений и получением госуслуг в электронной форме. В первом случае участникам придется заполнить не один документ и пройти цепочку из нескольких «бюрократических структур»: посетить сотрудников правоохранительных органов , финансовой организации и паспортного стола. Здесь же можно будет попробовать и второй вариант и убедиться, что регистрация на портале госуслуг или подтверждение учетной записи займут считанные минуты", — сказали в департаменте.

По словам организаторов, ключевая миссия форума — определение наиболее перспективных направлений взаимодействия российских регионов и стран БРИКС и ШОС в рамках согласованного развития цифровой экономики.

Программой предусмотрено проведение более 30 мероприятий, среди которых международная конференция «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» под эгидой ЮНЕСКО , международная конференция по информационной безопасности «Инфофорум — Югра» и выставка «Информационные технологии для всех».

На форуме планируется наметить конкретные проекты реализации информационных систем в бизнесе и государственном управлении, которые позволят на практике запустить процессы цифровизации в различных отраслях.