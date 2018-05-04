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Житель Петухово «коллекционировал» контрафактный алкоголь
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Житель Петухово «коллекционировал» контрафактный алкоголь 

Уральский меридиан 58 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Петуховском, Макушинском, Частоозерском районах передал материалы дела об административном правонарушении в отношении местного жителя в Мировой суд Петуховского района. Он обвиняется в совершении преступления предусмотренного частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ (нарушение правил оборота алкогольной продукции в части отсутствия на ней маркировки).
Так, стражами правопорядка у гражданина было обнаружено незаконно хранящиеся 6 441 единица алкогольной продукции без наличия маркировки в виде акцизной марки установленного образца, производства Республика Казахстан. Мужчина объяснил столь большое количество алкоголя как страсть к коллекционированию, а также технической необходимостью (пополнение омывателей стекол в своей технике, мытье ее деталей).
«Мировой суд Петуховского района усмотрел в действиях гражданина состав административного правонарушения и назначил административное наказание в виде штрафа и конфискации спиртосодержащей продукции. В настоящее время алкоголь находится под арестом в МО МВД «Петуховский» Курганской области. В последующем нелегальный «коллекционный» алкоголь будет уничтожен в установленном порядке», — сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Курганской области.
Постановление суда в настоящее время обжалуется гражданином.
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