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Ко Дню Победы в Орле пройдет вело— и автопробег
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Ко Дню Победы в Орле пройдет вело— и автопробег 

АиФ 55 минут назад
Фото: АиФ
5 мая в Орле пройдет велопробег «Дорога Победы», сообщила пресс-служба мэрии.
С 11.10 до 11.30 будет запрещено движение транспорта по улице Скворцова и на участке автодороги по Наугорскому шоссе — от улицы Скворцова до трассы «Орел — Знаменское».
С 6.00 до 17.00 из-за митинга власти запретят парковку на площади перед зданием территориального управления по Северному району мэрии Орла.
Во время автопробега, 7 мая, с 6.00 до 10.00 будет запрещена стоянка на бульваре Победы (от улицы Шаумяна до улицы Октябрьской).
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