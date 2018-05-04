40 километров и 25 станций: в Ярославле хотят построить надземное метро

Надземное лёгкое метро хочет построить в Ярославле частная контора из Питера. Метро планируют сделать вторым ярусом движения над автомобильными дорогами. Да ещё и обещают, что оно будет бесплатным для пассажиров.

— Бесплатный проезд будет обеспечиваться доходами от аренды коммерческих помещений в составе надземных станций, — рассказал автор и инициатор проекта создания частного надземного метро в Ярославле Ринат Бичурин.

За 4 года бизнесмены обещают построить 40 километров надземных линий и 25 станций. Подробную транспортную схему, правда, пока показать не могут. Говорят, что она будет после разработки строительного проекта.

Надземный трамвай должен составить серьёзную конкуренцию привычному для ярославцев транспорту

Но… Чтобы осуществить свою мечту бизнесменам нужна поддержка жителей города.

— Нам предстоит собрать более 20 тысяч подписей жителей Ярославля за проведение референдума о строительстве надземного метро, — уточнили в компании «Новое метро Ярославля». — Ранее власти уже отклоняли нашу заявку на разрешение строительства, поэтому придётся идти по такой схеме.

Сейчас уже открыт сбор голосов за строительство надземного метро в Ярославле частной компанией. Для этого создан специальный сайт. После набора 10 тысяч подписчиков инициаторы планируют подать официальную заявку на проведение общегородского референдума.

Идея строительства надземного метро в Ярославле — это часть большого проекта «Новое метро России». Частники из Питера планируют застроить своими транспортными ветками всю страну — в городах с населением от 400 тысяч человек.

Питерские предприниматели обещают, что метро будет бесплатным для пассажиров

В последние годы ярославцам постоянно обещают какие-то транспортные ноу-хау — монорельсовый скоростной трамвай, электробус, экологически чистые автобусы на газомоторном топливе и ещё ряд транспортных новшеств обещали власти ярославцам за последние пять лет.

— Ярославский регион станет пилотным по внедрению этого нового экологически чистого транспортного средства, — говорил в 2014 году тогда ещё губернатор Сергей Ястребов

Электробус даже разок привезли сюда с завода из Саратовской области , но он сломался. Его пришлось отправить на доработку. Ещё он попадал в ДТП прямо на заводе. А потом про него просто все забыли. Собственно, других обещанных транспортных новинок в Ярославле вообще никто не видел.

Не получилось и сделать из аэропорта в Туношне Франкфурт-на-Майне

— Главный транспортный узел в Германии — не в Берлине и не в Мюнхене, а во Франкфурте-на-Майне, — гордо говорил в 2015 году тогда ещё заместитель губернатора Ярославской области Михаил Крупин . Из Туношны тогда решили делать то же самое.

Там хотели построить современный большой аэровокзал и современные хабы. Ярославцам обещали дешёвые авиарейсы в разные уголки России и чартеры на популярные курорты. Но как в Германии не получилось.

Ну и, пожалуй, самое главное обещание — это Карабулинская развязка. Огромную транспортную развязку с новыми дорогами и виадуками, которая избавит Ярославль от пробок, обещают ещё с 70-х годов прошлого века. Этот объект был включен в утвержденный Правительством России план мероприятий по подготовке к 1000-летию Ярославля. Но воплотить его в жизнь областные и городские власти за всё это время так и не сумели. Периодически эта тема всплывала в заявлениях чиновников. Как правило, это происходило накануне каких-нибудь выборов. И обещают снова.

— Новая проектно-сметная документация будет готова не раньше чем к концу года, — говорит заместитель председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко . — Деньги на ее оплату нужно будет искать в бюджете 2018 года.

Самое реалистичное обещание дали чиновники мэрии — скоро в Ярославль приедут подержанные трамваи из Москвы

Но не всё так плохо. Транспорт в Ярославле всё же развивается. Пусть и со скрипом, но в городе обновляется парк автобусов у частников, а ещё скоро нам должны привезти б/у трамваи из Москвы.