Дома «Камской долины» в ЖК «Любимов» передали другим подрядчикам

Победителями стали ООО «Элрем сервис» ( Тольятти ), ООО «Электротехпром-ЭМУ» ( Пермь ), ООО «Энерготехнологии» (Чайковский) и ООО «Лифт-Сервис» (Пермь). Размещение закупок на достройку объектов проходило поэтапно.

В апреле были выбраны исполнители нескольких видов работ — ООО «Энерготехнологии» и ООО «Алекс» (Воронеж). Основной объем строительных работ в домах, которые изначально должна была возводить «Камская долина», передал новым подрядчикам.. Подрядчики на оставшиеся работы будут определены в ближайшее время.

Все строительные работы на объектах должны быть завершены в третьем квартале 2018 года. Отдельные предприятия ГК «Камская долина» находятся в состоянии банкротства.