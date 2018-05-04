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Дома «Камской долины» в ЖК «Любимов» передали другим подрядчикам
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Дома «Камской долины» в ЖК «Любимов» передали другим подрядчикам 

РИА «ФедералПресс» 59 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Победителями стали ООО «Элрем сервис» (Тольятти), ООО «Электротехпром-ЭМУ» (Пермь), ООО «Энерготехнологии» (Чайковский) и ООО «Лифт-Сервис» (Пермь). Размещение закупок на достройку объектов проходило поэтапно.
В апреле были выбраны исполнители нескольких видов работ — ООО «Энерготехнологии» и ООО «Алекс» (Воронеж). Основной объем строительных работ в домах, которые изначально должна была возводить «Камская долина», передал новым подрядчикам.. Подрядчики на оставшиеся работы будут определены в ближайшее время.
Все строительные работы на объектах должны быть завершены в третьем квартале 2018 года. Отдельные предприятия ГК «Камская долина» находятся в состоянии банкротства.
Фото: пресс-служба губернатора Пермского края
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