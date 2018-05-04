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Сербия ожидает поддержки России в ООН по вопросу Косова и Метохии
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Сербия ожидает поддержки России в ООН по вопросу Косова и Метохии 

ТАСС 1 час назад
БЕЛГРАД, 4 мая. /ТАСС/. Ближайшие несколько месяцев станут для Сербии решающими по вопросу Косова и Метохии. В связи с этим Белград ожидает российской поддержки в ООН, заявил в пятницу журналистам президент Сербии Александар Вучич.
"Перед нами — решающий и тяжелый период для нашей страны. Ожидается огромное давление на нас, но, во всяком случае, мы ожидаем от России открытой поддержки по данному вопросу", — заявил сербский лидер, отвечая на вопрос по Косову и Метохии.
В июле 2017 года Вучич заявил о начале широкого общественного диалога по Косову, признание которого является, по его словам, главным условием вступления в ЕС. В то же время еще до начала общественного обсуждения, Вучич объявил, что предложения по решению проблемы самопровозглашенного государства власть подготовит к марту 2018 года. Некоторые общественные круга Сербии восприняли эти заявления как готовность сдать Косово в обмен на вступление в ЕС вне зависимости от результатов общественного обсуждения.
Саммит стран — членов Евросоюза и государств Западных Балкан пройдет 17 мая в столице Болгарии Софии.
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