«Русал» полностью выплатил купон по выпуску евробондов

Алюминиевая компания «Русал» , которая попала под новые санкции США , осуществила выплату купона по выпуску еврооблигаций с погашением в 2023 году, сообщили RNS в компании.

Евробонды были размещены год назад, объем выпуска — $500 млн, ставка купона — 5,3% годовых.

«Компания полностью и в срок исполнила свои обязательства по выплате купона по еврооблигациям», — отметили в компании.