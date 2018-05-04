«Русал» полностью выплатил купон по выпуску евробондов 

Алюминиевая компания «Русал», которая попала под новые санкции США, осуществила выплату купона по выпуску еврооблигаций с погашением в 2023 году, сообщили RNS в компании.
Евробонды были размещены год назад, объем выпуска — $500 млн, ставка купона — 5,3% годовых.
«Компания полностью и в срок исполнила свои обязательства по выплате купона по еврооблигациям», — отметили в компании.
6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попал в том числе бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании — En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Русал». Из-за попадания «Русала» в SDN list аналитики опасались возможности технического дефолта компании.