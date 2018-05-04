Ещё
«Русал» полностью выплатил купон по выпуску евробондов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Русал» полностью выплатил купон по выпуску евробондов 

Rambler News Service 51 минуту назад
Алюминиевая компания «Русал», которая попала под новые санкции США, осуществила выплату купона по выпуску еврооблигаций с погашением в 2023 году, сообщили RNS в компании.
Евробонды были размещены год назад, объем выпуска — $500 млн, ставка купона — 5,3% годовых.
«Компания полностью и в срок исполнила свои обязательства по выплате купона по еврооблигациям», — отметили в компании.
6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попал в том числе бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании — En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Русал». Из-за попадания «Русала» в SDN list аналитики опасались возможности технического дефолта компании.
Rambler News Service: последние новости
Акции «Роснефти» выросли на 5% после заявления о планах провести bayback Правительство выдвинуло главу «Россетей» Ливинского в совет директоров «Системного оператора» Лондонская фондовая биржа остановит торги бумагами En+ Group
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем255
«За что они боролись, на то и напоролись»143
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову95
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море312
На госсайте нашли вакансию для голых уборщиц23
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
01:09
«За что они боролись, на то и напоролись»
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение