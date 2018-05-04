Поиск солдат и следов войны — такую миссию несут участники «Поискового движения России»Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло более 70 лет. До сих пор есть неизученные местности, которые не так дано были полем битвы.
С 2013 года «Поисковое движение России» (http://rf-poisk.ru) работает над увековечиванием памяти погибших при защите Отечества. На сегодня это самая крупная организация, которая занимается полевой архивной поисковой работой.
Участники движения работают на всей территории России, везде, где ступала нога советского солдата. В прошлом году цифра проведённых экспедиций составила более тысячи, а приняли участие в них почти 28 тысяч людей. Благодаря активности и заинтересованности участников, были найдены останки почти 20 тысяч солдат и офицеров и установлены имена и судьбы более тысячи солдат.
Может быть, находки активистов поискового движения могут коснуться вашего рода? Возможно, имена тех обнаруженных солдат — это имена ваших дедушек и бабушек? Загляните на сайт и развейте сомнения.