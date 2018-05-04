Поиск солдат и следов войны — такую миссию несут участники «Поискового движения России»

Поиск солдат и следов войны — такую миссию несут участники «Поискового движения России»Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло более 70 лет. До сих пор есть неизученные местности, которые не так дано были полем битвы.

С 2013 года «Поисковое движение России» (http://rf-poisk.ru) работает над увековечиванием памяти погибших при защите Отечества. На сегодня это самая крупная организация, которая занимается полевой архивной поисковой работой.

Участники движения работают на всей территории России , везде, где ступала нога советского солдата. В прошлом году цифра проведённых экспедиций составила более тысячи, а приняли участие в них почти 28 тысяч людей. Благодаря активности и заинтересованности участников, были найдены останки почти 20 тысяч солдат и офицеров и установлены имена и судьбы более тысячи солдат.

Может быть, находки активистов поискового движения могут коснуться вашего рода? Возможно, имена тех обнаруженных солдат — это имена ваших дедушек и бабушек? Загляните на сайт и развейте сомнения.