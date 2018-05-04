Будем дружить с Хорватией

Светлана Орлова начала встречу с презентации Владимирской области. Губернатор рассказала о историческом значении региона, социально-экономическом развитии, культурно-туристическом и промышленном потенциале.

— Мы готовы сотрудничать с вами в разных сферах: в культуре, промышленности, образовании, в инновационных технологиях, — сказала Светлана Орлова. — У вас большой объем транспортного машиностроения, а у нас есть предприятия, которым это может быть интересно. В том числе в свете реализации масштабного проекта строительства высокоскоростной магистрали. Есть возможности расширения взаимодействия в сельском хозяйстве. В нашем регионе развито мясное и молочное производство, развивается сыроварение. Мы делаем большую ставку на туризм, который занимает уже 7 процентов от Валового регионального продукта (ВРП).

Стороны обсудили возможность организации отдыха владимирских школьников на хорватских курортах. Подобный опыт у нас имеется: на протяжении 5 лет регион отправляет детей на отдых в Словению

Вице-премьер Хорватии Мартина Далич предложила Орловой сотрудничать при реализации различных экономических проектов:

— Мы считаем, что ваш визит — прекрасная возможность поговорить об общих проблемах, в том числе экономического характера, больше узнать об интересах наших предпринимателей. Это шанс улучшить отношения в различных отраслях экономики. Надеюсь, ваше пребывание на хорватской земле будет успешным. Можно сравнить территорию вашей области с территорией нашей страны. Отсюда вытекают и огромные возможности взаимовыгодного сотрудничества, развития внешнеторговых отношений, укрепления сотрудничества в отраслях туризма, энергетики, в научно-технической сфере.

Партнерские отношения между Владимирской областью и республикой Хорватия сформировались несколько лет назад. Только за последний год экспорт товаров, произведенных в 33 регионе, вырос на 43,6%. Большим спросом на Балканах пользуется следующая продукция: клееная фанера, бусы, драгоценные и полудрагоценные камни, стекло и хрусталь, а также строительные конструкции.

В свою очередь хорватские предприниматели снабжают наш регион фольгой, оборудованием для металлолитейного производства, изделиями из стекла, станками и прессами для обработки металлов, арматурой для трубопроводов, котлов и резервуаров, метлами и щетками для транспортных средств.

Примечательно, что в январе-феврале 2018 года картина внешнеэкономического взаимодействия характеризовалась увеличением торговой активности. Так, общий объём товарооборота в начале года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 21,1 процента.

Пользуясь случаем, Светлана Орлова пригласила коллег из Хорватии на VI Владимирский межрегиональный экономический форум, который год от года собирает всё больше иностранных бизнес-делегаций. Кроме того, глава 33-го региона рассказала о масштабном проекте « Владимир — культурная столица Чемпионата мира по футболу».