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В Стрельне ограничат движение из-за велопробега 5 мая
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В Стрельне ограничат движение из-за велопробега 5 мая 

RT на русском 1 час назад
На некоторых улицах в Стрельне ограничат движение из-за велопробега 5 мая, сообщает Nation News.
Об этом заявили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Велопробег приурочен к празднованию 73-й годовщины Победы, а также к 15-летию образования комендатуры охраны 4 отдела Службы охраны по Северо-Западному федеральному округу ФСО России, передаёт kp.ru.
С 10:30 до 13:00 будет ограничено движение по Портовой и Пристанской улицам и по Нижней дороге, а также закрыто по Выставочной улице на участке от Портовой до Пристанской.
Ранее сообщалось, что в центре Краснодара ограничивают движение из-за подготовки к параду в честь Дня Победы.
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