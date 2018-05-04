В Стрельне ограничат движение из-за велопробега 5 мая

На некоторых улицах в Стрельне ограничат движение из-за велопробега 5 мая, сообщает Nation News.

Об этом заявили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Велопробег приурочен к празднованию 73-й годовщины Победы, а также к 15-летию образования комендатуры охраны 4 отдела Службы охраны по Северо-Западному федеральному округу ФСО России , передаёт kp.ru

С 10:30 до 13:00 будет ограничено движение по Портовой и Пристанской улицам и по Нижней дороге, а также закрыто по Выставочной улице на участке от Портовой до Пристанской.