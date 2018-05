Кайли Дженнер: «Материнство сделало меня менее эгоистичной»

Младшая представительница клана Кардашьян-Дженнер, Кайли Дженнер стала матерью всего 3 месяца назад — но уже осознает, насколько сильно рождение дочери поменяло ее собственные взгляды на жизнь, признаваясь, что благодаря материнству она стала лучше.

«Из-за Сторми я больше думаю о будущем», рассуждает 20-летняя Кайли. «Все говорят, что, когда становишься мамой, полностью меняешься, но мне кажется, я осталась почти такой же — только стала лучше. Я стала менее эгоистичной, мне даже подгузники менять нравится — это тоже удовольствие, возвращать чистоту».

Даже если у кого-то были сомнения насчет того, что малышка Сторми продолжит «семейное дело», судя по новому интервью Кайли, дочка точно пойдет по ее стопам:

«Я постоянно узнаю что-то новое о себе и о жизни, и это невероятный опыт. Конечно, порой бывает сложно… Но я думаю о ней постоянно, где бы я не была, я бы лучше была с ней. Не могу дождаться того момента, когда она сможет всюду быть со мной — как только она достаточно вырастет, я буду брать ее с собой везде!»

Порция милоты:

