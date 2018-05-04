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Кайли Дженнер: «Материнство сделало меня менее эгоистичной»
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Кайли Дженнер: «Материнство сделало меня менее эгоистичной» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Младшая представительница клана Кардашьян-Дженнер, Кайли Дженнер стала матерью всего 3 месяца назад — но уже осознает, насколько сильно рождение дочери поменяло ее собственные взгляды на жизнь, признаваясь, что благодаря материнству она стала лучше.
«Из-за Сторми я больше думаю о будущем», рассуждает 20-летняя Кайли. «Все говорят, что, когда становишься мамой, полностью меняешься, но мне кажется, я осталась почти такой же — только стала лучше. Я стала менее эгоистичной, мне даже подгузники менять нравится — это тоже удовольствие, возвращать чистоту».
Даже если у кого-то были сомнения насчет того, что малышка Сторми продолжит «семейное дело», судя по новому интервью Кайли, дочка точно пойдет по ее стопам:
«Я постоянно узнаю что-то новое о себе и о жизни, и это невероятный опыт. Конечно, порой бывает сложно… Но я думаю о ней постоянно, где бы я не была, я бы лучше была с ней. Не могу дождаться того момента, когда она сможет всюду быть со мной — как только она достаточно вырастет, я буду брать ее с собой везде!»
Порция милоты:
She’s so cute! Admit it, how many times did you watch this?😂😩😍 4/23/18  Публикация от Kylie Jenner (@kyliesnapchat)
23 Апр 2018 в 3:51 PDT  mom life😩😍
Публикация от Kylie Jenner (@kyliesnapchat)
1 Май 2018 в 9:03 PDT  twins
Публикация от Kylie Jenner (@kyliesnapchat)
1 Май 2018 в 8:53 PDT  Happy 3 months babygirl the world loves you♥
Публикация от Kylie Jenner (@kyliesnapchat)
1 Май 2018 в 1:57 PDT  This Stormi necklace is so cute😩
Публикация от Kylie Jenner (@kyliesnapchat)
1 Май 2018 в 12:42 PDT  попкорнnews
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