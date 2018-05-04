Уникальная земля. Чем удивляет туристов север Нижегородской области

Север Нижегородской области притягивает гостей. Туристический потенциал его огромен. Вот только использовать его в полной мере, к сожалению, не умеют, а чаще просто не хотят.

«Все всё равно не уедут»

Злата Медушевская: — Николай Владимирович, недавно у вас вышли путеводители по Ветлужскому и Воскресенскому районам области. Обычно от краеведов ждут серьёзных научных исследований. Почему вдруг путеводители для туристов?

Николай Морохин: — Я очень люблю северные районы. До этих книг был путеводитель по Варнавинскому району, сейчас готовим по Краснобаковскому. Это действительно такие простые книжки без претензий на уникальность изложенных фактов. Человек приезжает, смотрит, что он здесь может увидеть. Или человек живёт здесь и узнаёт, что он ещё не видел.

Например, в каждом путеводителе есть полное перечисление и небольшая история всех деревень района. Такая информация будет полезна тем, кто хочет изучить свою родословную.

Работа над путеводителем очень серьёзная. Надо объездить весь район, порой побывать в одних и тех же деревнях по нескольку раз, сделать тысячи фотографий, опросить сотни людей.

— А люди помнят историю своей земли и готовы делиться ей?

— Мне кажется, на севере Нижегородской области живут удивительные люди. Жизнь в этих краях во все времена была нерадостная и трудная. Сегодня там сворачивается производство. Во всём Ветлужском районе я нашёл, наверное, только одно «живое и здоровое» сельскохозяйственное предприятие. Конечно, кто-то уезжает. Но тот, кто остаётся в родных северных краях, делает свой выбор осознанно и желает этой земле процветания.

Вот Ветлуга — это город больших заборов. Однако если вас приглашают во двор, то вы с удивлением обнаруживаете, что в садах растут груши и виноград. Да, порой живут здесь на последние копейки натуральным хозяйством. Но люди уверены: у них уникальная земля, и она всё даст, надо только постараться. Там помнят прошлое, и это помогает смотреть вперёд и видеть перспективы. Все всё равно не уедут…

От Ветлуги до Сухуми

— Что же интересного можно увидеть на нашем нижегородском севере?

— Вы въезжаете в Ветлугу и видите церковь Екатерины Великомученицы. Для меня было большим открытием, что построена она по проекту известного русского архитектора Константина Тона. Некоторые культовые здания в провинции возводились по «образцовым» проектам этого столичного мастера. Тон во многом определил архитектурный облик центральных улиц губернских городов, железнодорожных вокзалов в России

Потом можно заехать в село Рязаново, где стоит двухэтажная церковь Богоявления Господня. Возвели её на пожертвования князей Смецких, которые владели обширным лесным промыслом в этих краях.

Сегодня мало кто помнит, что курортный Сухуми обязан своему прекрасному облику ветлужскому лесу! Князю Николаю Николаевичу Смецкому с семьёй доктора рекомендовали сменить климат, и они уехали жить в Сухуми. Там князь профинансировал строительство несколько санаториев и создание декоративных парков. Вот такое интересное сплетение истории.

В Воскресенском районе, в деревне Большие Отары, можно увидеть воссозданную зимницу. По сути, это бытовка, где жили лесорубы. Летом в лесу работать было невозможно из-за обилия насекомых, а вот зимой начинался сезон.

А можно приехать не на всем известный Светлояр, а на озеро Нистиар, и увидеть краснокнижную птицу чомгу. Она там практически не боится людей!

— Север области богат и историческими местами, связанными со старообрядчеством…

— Я всегда считал, что если кто-то интересуется этой темой, то ехать надо в Семёнов или на Светлояр. Но настоящий край старообрядцев на нижегородской земле — Тонкино . В местном краеведческом музее вы увидите старообрядческий быт в мельчайших деталях. Конечно, старообрядческие скиты были и в Поветлужье, но сегодня там мало что сохранилось.

Тернистый путь туриста

— Сегодня модно туриста не увлекать интересной краеведческой литературой, а развлекать при помощи некой стилизации под старину. Это правильно?

— Каждому человеку дан свой путь по любой территории, и это, наверное, нормально. У нас, если говорят о развитии туризма, то подразумевают под этим строительство очередного стилизованного под старину ресторана с русской баней по соседству.

Но для развития туризма на севере области необходимо прежде всего наладить там нормальное транспортное сообщение. Суда на воздушной подушке — это идеальный способ путешествия по Ветлуге, когда есть возможность увидеть всю красоту этой реки и её берегов. И многие бы хотели в такое путешествие отправиться, но судов таких там давно нет!

Во-вторых, создайте для гостей нормальный сервис. Вот в чудесном Варнавине в местной гостинице четыре номера. Это на весь район! В этом посёлке городского типа три кафе. Все они открываются в 9 часов вечера, поскольку местные жители позавтракают и пообедают дома, а вот выпить вечером готовы в кафе, закусив спиртное размороженной котлетой и чипсами. А где и что есть туристам, которых, тем не менее, здесь все очень ждут?

Кто в Варнавинском, Воскресенском, Краснобаковском районах настоящие подвижники, так это музейные работники. Их музеи — действительно настоящие центры культурной жизни, очень «живые», с уникальными экспонатами. Оттуда уезжать не хочется.