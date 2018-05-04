«Иски уже поданы». В Челябинске закроют 17 торгово-развлекательных комплексов

Челябинской области будут принудительно закрывать места массового пребывания людей, где нарушены требования пожарной безопасности, сообщает пресс-служба губернатора.

Такое заявление сделали прокурор региона Александр Кондратьев и начальник южноуральского главка МЧС Юрий Буренко, озвучивая результаты массовых проверок торгово-развлекательных комплексов на Южном Урале. Напомним, рейды были организованы после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», унесшей жизни 64 человек.

Всего было проверено почти 600 объектов, среди них — 50 торгово-развлекательных комплексов, 70 детских досуговых организаций, 274 объекта культуры, 104 объекта спорта. В итоге было выявлено 1100 нарушений, прокуратура внесла 186 представлений об устранении этих нарушений, было возбуждено 262 административных дела, 19 исков с требованием устранить нарушения направлено в суд, объявлено восемь предостережений.

Кроме того, нарушения в 17 ТРК стали поводом для направления исков в суд: правоохранители требуют приостановки деятельности этих объектов до полного устранения нарушений.

«Меня возмущает безответственность многих руководителей торгово-развлекательных комплексов. В каждом из них выявлены те или иные нарушения, — отметил губернатор Борис Дубровский . — Проверки не были внезапными, об их проведении на всю страну было заявлено генеральной прокуратурой сразу после трагедии в «Зимней вишне». Проверяющие пришли через неделю, где-то через две недели, и при этом нашли нарушения! То есть собственники даже не посчитали необходимым подготовиться к проверке, устранить очевидные замечания по очистке путей эвакуации.

Глава региона заявил, что необходимо переломить халатное отношение должностных лиц к вопросам пожарной безопасности. Он подчеркнул: «Считаю, что сотрудники правоохранительных структур, органов исполнительной власти и местного самоуправления должны быть нетерпимыми и проявлять твердость в этом жизненно важном вопросе, проявлять активную гражданскую позицию, обеспечить необходимый контроль».

Напомним, ранее вице-губернатор Олег Климов сообщал, что среди челябинских торговых комплексов больше всего нарушений обнаружено в «Кубе». В других ТРК — таких, как «Алмаз», «Родник», ситуация обстоит намного лучше.

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