Около 8 тыс. лифтов заменили в жилых домах Московской области за четыре года

«За последние четыре года, с 2014 года по настоящее время, в рамках региональной программы капитального ремонта МКД уже заменено на новые 7,7 тысячи лифтов. При этом Московская область — один из первых регионов России , который перешел на приемку лифтов по новому федеральному регламенту», — сказал Пестов.

По его словам, теперь в приемке и вводе нового лифтового оборудования в эксплуатацию обязательно участвуют представители Ростехнадзора , которые проверяют надежность оборудования, качество проведенных ремонтных работ. Это позволяет повысить безопасность дальнейшей эксплуатации лифтов.

Как добавил зампред, региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов Московской области — самая масштабная в России, всего в нее включено 44 757 домов.

«С 2014 уже отремонтировано 9104 МКД. В 2018 году планируется отремонтировать еще не менее 2600 домов, в том числе заменить более 1,8 тысячи лифтов», — подчеркнул Пестов.