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Около 8 тыс. лифтов заменили в жилых домах Московской области за четыре года
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Около 8 тыс. лифтов заменили в жилых домах Московской области за четыре года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В жилых домах Подмосковья за последние четыре года поменяли около 8 тысяч старых лифтов, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
«За последние четыре года, с 2014 года по настоящее время, в рамках региональной программы капитального ремонта МКД уже заменено на новые 7,7 тысячи лифтов. При этом Московская область — один из первых регионов России, который перешел на приемку лифтов по новому федеральному регламенту», — сказал Пестов.
По его словам, теперь в приемке и вводе нового лифтового оборудования в эксплуатацию обязательно участвуют представители Ростехнадзора, которые проверяют надежность оборудования, качество проведенных ремонтных работ. Это позволяет повысить безопасность дальнейшей эксплуатации лифтов.
Как добавил зампред, региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов Московской области — самая масштабная в России, всего в нее включено 44 757 домов.
«С 2014 уже отремонтировано 9104 МКД. В 2018 году планируется отремонтировать еще не менее 2600 домов, в том числе заменить более 1,8 тысячи лифтов», — подчеркнул Пестов.
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