В Оренбурге перед Днем Победы и на 9 мая перекроют дороги

Оренбурге на несколько дней временно перекроют автомобильное движение для подготовки и самого празднования Дня Победы.

5 мая с 09:00 до 18:00 для установки трибун для зрителей перероют площадь Ленина на пересечении улиц 9-го Января и Фадеева, Постникова и пр. Паркового, Постникова и Цвиллинга, Профсоюзной и Цвиллинга, Пролетарской и Фадеева, Володарского и Советской;

7 мая на этом же участке с 16:00 до 22:00 нельзя будет проехать из-за репетиции праздничных мероприятий.

8 мая с 09:00 до 11:00 перекроют пр. Победы от ул. Орской до ул. Немовской, по ул. Орской от ул. Одесской до ул. Терешковой.

9 мая с 08:00 до 11:30 автомобилисты не смогут проехать по участкам, ограниченным улицами: пер. Матросский и ул. Володарского, ул. Володарского и ул. 9 Января, ул. Фадеева и ул. 9 Января, ул. Постникова и пр. Парковым, ул. Цвиллинга и ул. Постникова, ул. Советской и ул. Постникова, ул. Фадеева и ул. Советской, ул. Профсоюзной и ул. Цвиллинга, ул. Пролетарской и ул. Фадеева, ул. Пролетарской и ул. Володарского. Также будет ограничено движение транспортных средств по ул. Профсоюзной от ул. Пролетарской до ул. Цвиллинга.

С 08:00 до 11:30 — по ул. Челюскинцев от ул. М. Жукова до ул. 8 Марта, по ул. 8 Марта от ул. Челюскинцев до ул. М. Горького, по ул. М. Горького от ул. 8 Марта до ул. Советской.

C 09:00 до 11:30 — по ул. Пушкинской от ул. Коваленко до ул. Советской.

C 11:00 до 13:00 — по ул. Кирова от ул. Бурзянцева до ул. Чичерина.

С 11:30 до 18:00 — на пересечении улиц 9-го Января и Фадеева, Постникова и пр. Паркового, Постникова и Цвиллинга, Профсоюзной и Цвиллинга, Пролетарской и Фадеева, Володарского и Советской.

С 10:00 до 23:00— по улице Орской от ул. Одесской до пр. Победы.

С 16:00 до 23:00 — по пр. Победы от ул. Шевченко до ул. Терешковой, по улице Орской от ул. Одесской до ул. Терешковой, по ул. Степана Разина от ул. Мало-Мельничной до ул. Терешковой, по ул. Рыбаковской от ул. Терешковой до пр. Победы, по ул. Маршала Г. К. Жукова от пр. Победы до ул. Аксакова, на пересечении пр. Победы и ул. Немовской, пр. Победы и ул. Тракторной, пр. Победы и ул. Сухарева, пр. Победы и ул. Колесной.

Схему объездных путей общественного транспорта можно посмотреть на сайте администрации Оренбурга.