В Оренбурге на несколько дней введут ограничение движения 

В связи с подготовительными мероприятиями ко Дню Победы в областном центре будут действовать ограничения для движения транспортных средств.
4 мая Перекроют движение по площади Ленина на пересечении улиц 9-го Января и Фадеева, Постникова и пр. Паркового, Постникова и Цвиллинга, Профсоюзной и Цвиллинга, Пролетарской и Фадеева, Володарского и Советской:
с 09:00 до 18:00 — для установки трибун для зрителей;
с 19:00 до 22:00 — для проведения репетиций.
5 мая По площади Ленина на пересечении улиц 9-го Января и Фадеева, Постникова и пр. Паркового, Постникова и Цвиллинга, Профсоюзной и Цвиллинга, Пролетарской и Фадеева, Володарского и Советской с 09:00 до 18:00 — для установки трибун для зрителей.
7 мая Будет перекрыто движение транспортных средств по площади Ленина на пересечении улиц 9-го Января и Фадеева, Постникова и пр. Паркового, Постникова и Цвиллинга, Профсоюзной и Цвиллинга, Пролетарской и Фадеева, Володарского и Советской с 16:00 до 22:00 — для проведения репетиций.
8 мая С 09:00 до 11:00 для проведения мероприятий будет перекрыто движение транспортных средств по пр. Победы от ул. Орской до ул. Немовской, по ул. Орской от ул. Одесской до ул. Терешковой.
9 мая С 08:00 до 11:30 будет перекрыто движение транспортных средств на участках, ограниченных улицами:
пер. Матросский и ул. Володарского,
ул. Володарского и ул. 9 Января,
ул. Фадеева и ул. 9 Января,
ул. Постникова и пр. Парковым,
ул. Цвиллинга и ул. Постникова,
ул. Советской и ул. Постникова,
ул. Фадеева и ул. Советской,
ул. Профсоюзной и ул. Цвиллинга,
ул. Пролетарской и ул. Фадеева,
ул. Пролетарской и ул. Володарского.
по ул. Профсоюзной от ул. Пролетарской до ул. Цвиллинга.
С 08:00 до 11:30 будет перекрыто движение транспортных средств по маршруту движения колонны кадетов:
по ул. Челюскинцев от ул. М. Жукова до ул. 8 Марта,
по ул. 8 Марта от ул. Челюскинцев до ул. М. Горького,
по ул. М. Горького от ул. 8 Марта до ул. Советской.
C 09:00 до 11:30 по ул. Пушкинской от ул. Коваленко до ул. Советской.
C 11:00 до 13:00 будет перекрыто движение по ул. Кирова от ул. Бурзянцева до ул. Чичерина.
С 11:30 до 18:00 будет прекращено движение
на пересечении улиц 9-го Января и Фадеева,
Постникова и пр. Паркового,
Постникова и Цвиллинга,
Профсоюзной и Цвиллинга,
Пролетарской и Фадеева,
Володарского и Советской.
С 10:00 до 23:00 будет перекрыто движение по улице Орской от ул. Одесской до пр. Победы.
С 16:00 до 23:00 будет перекрыто движение
по пр. Победы от ул. Шевченко до ул. Терешковой,
по улице Орской от ул. Одесской до ул. Терешковой,
по ул. Степана Разина от ул. Мало-Мельничной до ул. Терешковой,
по ул. Рыбаковской от ул. Терешковой до пр. Победы,
по ул. Маршала Г. К. Жукова от пр. Победы до ул. Аксакова,
на пересечении пр. Победы и ул. Немовской,
пр. Победы и ул. Тракторной,
пр. Победы и ул. Сухарева,
пр. Победы и ул. Колесной.
Изменения схемы движения общественного транспорта в День Победы 9 мая Троллейбус № 7 будет следовать до Центрального рынка. Троллейбусы № 2 и 12 полностью прекратят движение на время подготовки и проведения мероприятий.