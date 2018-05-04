В Оренбурге на несколько дней введут ограничение движения

В связи с подготовительными мероприятиями ко Дню Победы в областном центре будут действовать ограничения для движения транспортных средств.

4 мая Перекроют движение по площади Ленина на пересечении улиц 9-го Января и Фадеева, Постникова и пр. Паркового, Постникова и Цвиллинга, Профсоюзной и Цвиллинга, Пролетарской и Фадеева, Володарского и Советской:

с 09:00 до 18:00 — для установки трибун для зрителей;

с 19:00 до 22:00 — для проведения репетиций.

5 мая По площади Ленина на пересечении улиц 9-го Января и Фадеева, Постникова и пр. Паркового, Постникова и Цвиллинга, Профсоюзной и Цвиллинга, Пролетарской и Фадеева, Володарского и Советской с 09:00 до 18:00 — для установки трибун для зрителей.

7 мая Будет перекрыто движение транспортных средств по площади Ленина на пересечении улиц 9-го Января и Фадеева, Постникова и пр. Паркового, Постникова и Цвиллинга, Профсоюзной и Цвиллинга, Пролетарской и Фадеева, Володарского и Советской с 16:00 до 22:00 — для проведения репетиций.

8 мая С 09:00 до 11:00 для проведения мероприятий будет перекрыто движение транспортных средств по пр. Победы от ул. Орской до ул. Немовской, по ул. Орской от ул. Одесской до ул. Терешковой.

9 мая С 08:00 до 11:30 будет перекрыто движение транспортных средств на участках, ограниченных улицами:

пер. Матросский и ул. Володарского,

ул. Володарского и ул. 9 Января,

ул. Фадеева и ул. 9 Января,

ул. Постникова и пр. Парковым,

ул. Цвиллинга и ул. Постникова,

ул. Советской и ул. Постникова,

ул. Фадеева и ул. Советской,

ул. Профсоюзной и ул. Цвиллинга,

ул. Пролетарской и ул. Фадеева,

ул. Пролетарской и ул. Володарского.

по ул. Профсоюзной от ул. Пролетарской до ул. Цвиллинга.

С 08:00 до 11:30 будет перекрыто движение транспортных средств по маршруту движения колонны кадетов:

по ул. Челюскинцев от ул. М. Жукова до ул. 8 Марта,

по ул. 8 Марта от ул. Челюскинцев до ул. М. Горького,

по ул. М. Горького от ул. 8 Марта до ул. Советской.

C 09:00 до 11:30 по ул. Пушкинской от ул. Коваленко до ул. Советской.

C 11:00 до 13:00 будет перекрыто движение по ул. Кирова от ул. Бурзянцева до ул. Чичерина.

С 11:30 до 18:00 будет прекращено движение

на пересечении улиц 9-го Января и Фадеева,

Постникова и пр. Паркового,

Постникова и Цвиллинга,

Профсоюзной и Цвиллинга,

Пролетарской и Фадеева,

Володарского и Советской.

С 10:00 до 23:00 будет перекрыто движение по улице Орской от ул. Одесской до пр. Победы.

С 16:00 до 23:00 будет перекрыто движение

по пр. Победы от ул. Шевченко до ул. Терешковой,

по улице Орской от ул. Одесской до ул. Терешковой,

по ул. Степана Разина от ул. Мало-Мельничной до ул. Терешковой,

по ул. Рыбаковской от ул. Терешковой до пр. Победы,

по ул. Маршала Г. К. Жукова от пр. Победы до ул. Аксакова,

на пересечении пр. Победы и ул. Немовской,

пр. Победы и ул. Тракторной,

пр. Победы и ул. Сухарева,

пр. Победы и ул. Колесной.

Изменения схемы движения общественного транспорта в День Победы 9 мая Троллейбус № 7 будет следовать до Центрального рынка. Троллейбусы № 2 и 12 полностью прекратят движение на время подготовки и проведения мероприятий.