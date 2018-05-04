После салюта 9 Мая 2018 новосибирцев развезут по домам 

Пустые экипажи будут ожидать отдыхающих сразу после окончания фейерверка, в 22.00, на основных транспортных развязках.
Речной вокзал
Автобусы:
— № 8 — станция метро «Речной вокзал» — Цветной проезд;
— № 21 — станция метро «Речной вокзал» — УМ-3;
— № 54 — станция метро «Речной вокзал» — ул. Твардовского.
Автовокзал
Автобусы:
— № 8 — автовокзал — Цветной проезд;
— № 13 — автовокзал — Ключ-Камышенское Плато;
— № 21 — автовокзал — УМ-3;
— № 32 — автовокзал — Ключ-Камышенское Плато;
— № 36 — автовокзал — ул. Белоусова.
Дом Ленина
Автобусы:
— № 18 — Дом Ленина — Ключ-Камышенское Плато;
— № 97 — Дом Ленина — ул. Татьяны Снежиной.
Троллейбусы:
— № 5 — Дом Ленина — ул. Ленинградская;
— № 7 — Дом Ленина — Станиславский жилмассив;
— № 8 — Дом Ленина — Затулинский жилмассив;
— № 10 — Дом Ленина — Сад Дзержинского.
Пересечение ул. Фрунзе и Красного проспекта
Троллейбусы:
— № 5 — до о. п. «Городской аэропорт»;
— № 13 — до о. п. «Ул. Учительская»;
— № 23 — до о. п. «Сад Дзержинского» (пересечение ул. Гоголя и Красного проспекта);
— № 36 — до о. п. «Ул. Лазурная».
Площадь им. Калинина
Автобусы:
— № 14 — площадь им. Калинина — пос. Северный;
— № 15 — площадь им. Калинина — микрорайон «Стрижи»;
— № 27 — площадь им. Калинина — пос. Пашино;
— № 30 — площадь им. Калинина — ул. Татьяны Снежиной;
— № 34 — площадь им. Калинина — ул. Тюленина.
Вокзал «Новосибирск-Главный»
Автобус:
— № 3 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — пос. Северный.
Троллейбус:
— № 23 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — Сад Дзержинского.
Площадь им. Карла Маркса
Автобусы:
— № 16 — площадь им. Карла Маркса — Затон;
— № 29 — площадь им. Карла Маркса — Юго-Западный жилмассив;
— № 43 — площадь им. Карла Маркса — «Белые росы»;
— № 57 — площадь им. Карла Маркса — «Чистая Слобода»;
— № 60 — площадь им. Карла Маркса (магазин «Кристалл») — Затулинский жилмассив.
Троллейбусы:
— № 7 — площадь им. Карла Маркса — Станиславский жилмассив;
— № 8 — площадь им. Карла Маркса (магазин «Кристалл») — Затулинский жилмассив;
— № 29 — площадь им. Карла Маркса — Северо-Чемской жилмассив.
Станция метро «Студенческая»
Автобусы:
— № 45 — станция метро «Студенческая» — Чемской бор.
О. п. «ТЭЦ-2»
Трамваи:
— № 9 — ТЭЦ-2 — Молкомбинат;
— № 15 — Юго-Западный жилмассив — Бугринская роща;
— № 18 — Юго-Западный жилмассив — ул. Петухова.
Оперный театр
Трамвай:
— № 13 — Оперный театр — Гусинобродское шоссе.
Ул. Писарева
Трамвай
— № 13 — ул. Писарева — Гусинобродское шоссе.
О. п. «Ул. Восход»
Троллейбусы:
— № 7 — ул. Восход — Станиславский жилмассив;
— № 7 — ул. Восход — Автопарк.
Ул. Зыряновская
Трамвай:
— № 13 — Гусинобродское шоссе — ул. Писарева.
Репетиция Парада Победы в этом году пройдет 5 мая в субботу и займет два вечера в будни — 7 и 8 мая. Где и как долго будут перекрыты улицы, читайте на нашем сайте. 9 Мая город тоже будет похож на лабиринт из перекрытых улиц, закроют метро на площади Ленина.
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Телемарафон Парада Победы 9 мая будет вести ОТС.