МинЖКХ региона приступило к проверке качества и сохранности объектов благоустройства 2017 года

Министерство энергетики и ЖКХ приступило к проверке качества и сохранности объектов, благоустроенных в 2017 году в рамках приоритетного проекта по созданию комфортной городской среды. Контрольные мероприятия прошли почти в 20 муниципалитетах и в течение ближайшего времени охватят все городские округа.

В подавляющем большинстве проверенных территорий, по данным ведомства, работа проведена на достаточно высоком качественном уровне — замечаний к выполнявшим ее подрядчикам ни со стороны надзорных ведомств, ни со стороны общественности нет. Встречи специалистов с жителями Екатеринбурга Каменска-Уральского , Асбеста, Кировграда и ряда других населенных пунктов показали: пожелания горожан по благоустройству были учтены, и в целом результатами реализации проекта прошлого года уральцы довольны. Сегодня, отмечают жители, обновленные дворы и общегородские пространства — с разбитыми на них газонами, зонами отдыха, современным игровым и спортивным оборудованием — пользуются большой популярностью не только у детей и подростков, но и у людей старшего поколения.

Вместе с тем было выявлено, что в Алапаевске , Артемовском, Верхней Салде строительно-монтажные мероприятия произведены с нарушениями и не в полном объеме. На устранение замечаний министерство отвело главам территорий не более двух недель.

Николай Смирнов. «Перед главами не только этих, но и оставшихся муниципалитетов поставлена задача: прежде чем приступить к реализации новой программы, еще раз тщательно обследовать объекты благоустройства прошлого года, составить детальный план устранения выявленных замечаний, и не позднее 15 мая все недочеты исправить. Указанная работа при этом должна быть не только выполнена, но и подтверждена соответствующими фотоотчетами», — подчеркнул глава МинЖКХ

Напомним, в 2017 году в рамках приоритетного национального проекта по формированию комфортной городской среды на Среднем Урале было проведено комплексное благоустройство 99 дворовых и 34 общественных территорий на общую сумму около 900 миллионов рублей. В текущем году бюджетное финансирование на эти цели увеличится почти в полтора раза и составит свыше 1,3 миллиарда рублей. За счет этих средств в регионе будет обновлено еще 99 дворовых и 36 общегородских пространств. Работы на подавляющем большинстве объектов начнутся в мае.