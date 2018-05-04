Ямальский активист Ейко Сэротэтто снова встретился с Павлом Грудининым

Ейко Сэротэтто был доверенным лицом Павла Грудинина на выборах президента России. Тогда активист уже встречался со своим фаворитом президентской гонки в Екатеринбурге . На этот раз Ейко пришел к Грудинину в кабинет.

«На территории социального оптимизма, в кабинете у достойного человека… У Красного Директора, Грудинина Павла Николаевича», — подписал Ейко Сэротэтто свои фотографии с Павлом Грудининым.

Панаевский активист не стал комментировать «ФедералПресс» причину своего визита.