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Ямальский активист Ейко Сэротэтто снова встретился с Павлом Грудининым
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Ямальский активист Ейко Сэротэтто снова встретился с Павлом Грудининым 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ейко Сэротэтто был доверенным лицом Павла Грудинина на выборах президента России. Тогда активист уже встречался со своим фаворитом президентской гонки в Екатеринбурге. На этот раз Ейко пришел к Грудинину в кабинет.
«На территории социального оптимизма, в кабинете у достойного человека… У Красного Директора, Грудинина Павла Николаевича», — подписал Ейко Сэротэтто свои фотографии с Павлом Грудининым.
Панаевский активист не стал комментировать «ФедералПресс» причину своего визита.
Напомним, ранее представитель КМНС на Ямале призывал сторонников Павла Грудинина не опускать руки после проигрыша их кандидата на выборах. По его мнению, нужно добиваться того, чтобы президент Владимир Путин использовал предвыборную программу Грудинина.
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