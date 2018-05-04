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Женщина в депрессии поехала в Индию лечиться и умерла
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Женщина в депрессии поехала в Индию лечиться и умерла 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Гражданка Латвии, приехавшая в индийский штат Керала лечиться от депрессии, была убита. Об этом сообщили в полиции, пишет NDTV.
В правоохранительных органах указали, что были арестованы двое подозреваемых. Как выяснилось, они обманом выманили женщину к мангровому лесу, накачали ее наркотиками и изнасиловали, а когда она начала сопротивляться, убили. По данным полицейских источников, предполагаемые преступники — торговцы наркотиками, а одного из них раньше уже ловили за сексуальное насилие в отношении женщин и мужчин в этом же районе.
Латвийка вместе с сестрой приехала в город Тируванантапурам (другое название — Тривандрам) в феврале. Она надеялась на помощь в борьбе с депрессией в одном из местных аюрведических центров. Родственница рассказала, что однажды женщина без предупреждения пошла на пляж и не вернулась.
Разложившееся тело пропавшей нашли уже в конце апреля. Оно было повешено на дереве вверх ногами, а голова женщины оказалась отрезана. Отмечается, что по его состоянию было трудно что-либо определить, однако удалось выяснить, что женщине дали наркотики, после чего задушили.
Как уточняет Daily Mail, погибшая — 33-летняя Лига Скромане (Liga Skromane), которая последние пять лет жила в ирландской столице Дублине.
Насилие в отношении женщин остается одной из самых актуальных проблем в Индии. В 2013 году власти страны под влиянием общественности ужесточили наказание за преступления такого рода. Тем не менее количество подобных преступлений не сокращается.
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