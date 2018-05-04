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Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области проведет безвозмездные правовые консультации
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Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области проведет безвозмездные правовые консультации 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
pixabay.comПриемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области проведет безвозмездные правовые консультации31 мая с 14.00 часов Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области проведет безвозмездные правовые консультации для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории.
На вопросы нижегородцев ответят специалисты министерства социальной политики Нижегородской области и государственно-правового департамента Нижегородской области. Предварительная запись осуществляется до 25 мая 2018 года в будние дни с 9.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 17.00 часов по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.2, каб.9, а так же по телефонам: 439-04-98, 430-96-39.
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