Ярэнерго напоминает об опасности ловли рыбы около линий электропередачи

Филиал ПАО «МРСК Центра» -«Ярэнерго» призывает всех любителей рыбной ловли, отдыхающих и туристов строго соблюдать правила поведения в охранных зонах воздушных линий электропередачи. Выезжая на рыбалку, люди часто выбирают место для ловли рыбы под действующими воздушными линиями электропередачи, что опасно для жизни и здоровья. Выбирайте для рыбалки места вдали от охранных зон воздушных линий электропередачи, трансформаторных подстанций и иных энергообъектов.

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства. К охранным зонам ЛЭП относятся участки земли вдоль линий электропередачи, а также воздушное пространство. Боковые границы охранных зон отмеряются от крайних проводов по обе стороны линии электропередачи. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, напряжением 10 кВ — 10 метров, 35 кВ — 15 метров, 110 кВ — 20 метров.

Современные удилища изготавливаются из углеволокна — материала, который проводит электрический ток. Длина же используемых рыбаками удилищ легко доходит до 6-8 метров. Поднятое вверх удилище вблизи проводов линий электропередачи может привести к поражению электрическим током. Проносить мимо ЛЭП удилище необходимо в сложенном состоянии или параллельно земле и избегать приближения к проводам. Забрасывать блесны и другие снасти вблизи ЛЭП также опасно для жизни. Мокрая леска становится идеальным проводником для тока. Зацепившись снастью за провод, рыбак рискует попасть под напряжение. Повышенная влажность в границах водоёма создает опасность для жизни рыбака даже при приближении к проводам действующей линии электропередачи. Также опасность для рыбаков представляют сопутствующие рыбалке разжигание костров и организация туристических стоянок в охранных зонах ВЛ, особенно в условиях сильного ветра или грозы.

«Ловля рыбы в охранной зоне ВЛ запрещена!» — это не просто слова, а предупреждающие о реальной опасности знаки, игнорирование которых может привести к летальному исходу.

В период прохождения весеннего паводка нужно быть особенно осторожным вблизи электросетевых объектов: трансформаторных подстанций, линий электропередачи. При активном подъёме паводковых вод возможно снижение габарита до проводов, подтопление энергообъектов в пострадавших от паводка районах. Категорически запрещается находиться около электросетевых объектов, оказавшихся в зоне подтопления, ловить рыбу.

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