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Степан Михалков впервые показал лицо младшего сына
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Степан Михалков впервые показал лицо младшего сына 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Сын режиссера Никиты Михалкова и актрисы Анастасии Вертинской Степан весной 2017 года в четвертый раз стал отцом. Его вторая жена Елизавета Ильина родила сына Луку. И вот, в первый день рождения мальчика, Степан решился показать его лицо публике. Фотографию с ребенком мужчина разместил на своей странице в Instagram.
Первые именины — это когда родители покупают тебе тортик, но едят его сами, 🎂
— подписал снимок Степан.
«Какой хорошенький», «Чудесный малыш! С именинами!🌺🌺», «Прекрасные! Поздравляю!», — пишут пользователи соцсети в комментариях. Некоторые из них заметили, что ребенок похож на своего дедушку Никиту Михалкова.
Напомним, что со второй супругой Степан Михалков живет в браке с марта 2008 года. Годовалый Лука — единственный общий сын Елизаветы и Степана. От первого брака с манекенщицей Аллой Сиваковой у него также есть сыновья Василий и Петр, а также старшая дочь Саша, которая в феврале успела сделать своего отца дедушкой. Саша Михалкова родила сына Федора и недавно показала фото прогулки с ребенком в коляске.
Фото: Instagram @stepanmikhalkov_
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Комментарии  Ещё 10 источников 
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