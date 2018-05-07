Степан Михалков впервые показал лицо младшего сына

Сын режиссера Никиты Михалкова и актрисы Анастасии Вертинской Степан весной 2017 года в четвертый раз стал отцом. Его вторая жена Елизавета Ильина родила сына Луку. И вот, в первый день рождения мальчика, Степан решился показать его лицо публике. Фотографию с ребенком мужчина разместил на своей странице в Instagram.

Первые именины — это когда родители покупают тебе тортик, но едят его сами, 🎂

— подписал снимок Степан.

«Какой хорошенький», «Чудесный малыш! С именинами!🌺🌺», «Прекрасные! Поздравляю!», — пишут пользователи соцсети в комментариях. Некоторые из них заметили, что ребенок похож на своего дедушку Никиту Михалкова.

Напомним, что со второй супругой Степан Михалков живет в браке с марта 2008 года. Годовалый Лука — единственный общий сын Елизаветы и Степана. От первого брака с манекенщицей Аллой Сиваковой у него также есть сыновья Василий и Петр, а также старшая дочь Саша, которая в феврале успела сделать своего отца дедушкой. Саша Михалкова родила сына Федора и недавно показала фото прогулки с ребенком в коляске.

Фото: Instagram @stepanmikhalkov_