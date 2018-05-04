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Анна Михалкова трогательно поздравила старшего сына с совершеннолетием
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Анна Михалкова трогательно поздравила старшего сына с совершеннолетием 

Letidor.ru 31 минуту назад
Фото: Letidor.ru
Старшая дочь Никиты Михалкова, 43-летняя Анна, трогательно поздравила с днем рождения своего старшего сына. Наследнику актрисы исполнилось 18 лет, в честь этого в личном блоге звезды появились следующие строки:
18 лет… Я не знаю, почему они так быстро пролетели. Я их не заметила. 18 лет выяснений отношений, ссор, примирений, разочарования, восхищения, открытий, а главное, 18 лет дружбы и любви!
«Этот год — один из самых сложных для меня, наверное, просто потому что приходит время, когда мое участие в твоей жизни уже не так необходимо. Пришло время отпускать эту маленькую горячую ладошку, которую я держала все эти годы. Мы всегда рядом, но дальше все уже зависит от твоего выбора! С днем рождения», — с любовью и нежностью написала звездная мама, показав фотографию сына.
Напомним, Анна Михалкова замужем за предпринимателем Альбертом Баковым, в браке подрастают трое детей. В 2000 году у супругов родился сын Андрей, в 2001-м — сын Сергей, а в 2013 году появилась на свет дочь Лидия.
Фото: Instagram @anikiti4na
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