Как будто отремонтировали: обшарпанную усадьбу на Малышева спрятали под баннером

Здание усадьбы XIX века на перекрёстке Малышева и Пушкина спрятали под баннером. Это сделали для того, чтобы обшарпанный памятник архитектуры не портил вид и не пугал футбольных болельщиков: здание находится на маршруте следования клиентских групп FIFA.

В феврале этого года МУГИСО объявило конкурс на печать баннера для здания-памятника — усадьбы «Товарищества А. Печёнкина и К» XIX века, где находилось одно из старейших банкирских заведений России , и сейчас здание скрыли.

Усадьба несколько раз горела, и сегодня часть её законсервирована — окна заколочены, а верхний этаж обит профлистом, что портит вид старинного особняка.

Баннер, которым покрыли здание, выглядит так, как памятник должен будет выглядеть после ремонта.

Историю старинного банкирского заведения мы рассказывали в рубрике «Улицы нашего городка», когда гуляли по улице Пушкина.