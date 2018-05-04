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Как будто отремонтировали: обшарпанную усадьбу на Малышева спрятали под баннером
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Как будто отремонтировали: обшарпанную усадьбу на Малышева спрятали под баннером 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Здание усадьбы XIX века на перекрёстке Малышева и Пушкина спрятали под баннером. Это сделали для того, чтобы обшарпанный памятник архитектуры не портил вид и не пугал футбольных болельщиков: здание находится на маршруте следования клиентских групп FIFA.
В феврале этого года МУГИСО объявило конкурс на печать баннера для здания-памятника — усадьбы «Товарищества А. Печёнкина и К» XIX века, где находилось одно из старейших банкирских заведений России, и сейчас здание скрыли.
Усадьба несколько раз горела, и сегодня часть её законсервирована — окна заколочены, а верхний этаж обит профлистом, что портит вид старинного особняка.
Баннер, которым покрыли здание, выглядит так, как памятник должен будет выглядеть после ремонта.
Историю старинного банкирского заведения мы рассказывали в рубрике «Улицы нашего городка», когда гуляли по улице Пушкина.
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