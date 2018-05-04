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«Русал» выплатил купон по евробондам с погашением в 2023 г
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«Русал» выплатил купон по евробондам с погашением в 2023 г 

Прайм 50 минут назад
Фото: Прайм
ОК «Русал» выплатила купон по долларовым еврооблигациям с погашением в 2023 году, сообщили РИА Новости в компании.
"Компания полностью и в срок исполнила свои обязательства по выплате купона по еврооблигациям", — сказали в пресс-службе алюминиевой компании.
"Русал" 3 мая должен был выплатить инвесторам купон по еврооблигациям с погашением в 2023 году на сумму 13,25 миллиона долларов. Выпуск евробондов объемом 500 миллионов долларов компания разместила в апреле 2017 года с доходностью 5,3%.
США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый «черный список» (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", «Базовый элемент» и «Русал».
Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно.
Однако позднее эти сроки были частично продлены, и теперь из акций и долга «Русала», En+ и «Группы ГАЗ» в рамках американских санкций разрешено выходить до 6 июня, на завершение контрактов с «Русалом» дается время до 23 октября. По остальным компаниям сроки остались прежними.
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