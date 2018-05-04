«Русал» выплатил купон по евробондам с погашением в 2023 г

"Компания полностью и в срок исполнила свои обязательства по выплате купона по еврооблигациям", — сказали в пресс-службе алюминиевой компании.

"Русал" 3 мая должен был выплатить инвесторам купон по еврооблигациям с погашением в 2023 году на сумму 13,25 миллиона долларов. Выпуск евробондов объемом 500 миллионов долларов компания разместила в апреле 2017 года с доходностью 5,3%.

Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США изначально дал месяц на продажу акций и долговых инструментов этих компаний и два месяца на завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией — ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно.

Однако позднее эти сроки были частично продлены, и теперь из акций и долга «Русала», En+ и «Группы ГАЗ» в рамках американских санкций разрешено выходить до 6 июня, на завершение контрактов с «Русалом» дается время до 23 октября. По остальным компаниям сроки остались прежними.