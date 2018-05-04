«Ничтожная ответственность»: Султан Хамзаев рассказал о причинах роста продажи суррогатного алкоголя

«Ничтожная ответственность»: Султан Хамзаев рассказал о причинах роста продажи суррогатного алкоголя«Объём контрафактного алкоголя в мелкой рознице (магазинах) за последние полгода вырос 1:5», — сообщает руководитель общероссийской общественной организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев во время интервью телеканалу Россия 1.

Такие данные были получены в ходе антиалкогольных рейдов в Москве и в регионах страны.

«Если до этого в ходе общественного контроля в среднем в магазине выявляли до 100 л. суррогатного алкоголя, то сегодня цифра достигает 500 литров алкоголя на одну точку», — отмечает Хамзаев.

Причина роста продажи суррогатной продукции связана, по словам руководителя организации, с ничтожно малой уголовной ответственностью: «Уверен, ситуация принципиально не поменяется пока степень ответственности/наказания не будет ужесточена. Продажа нелегального алкоголя должна быть сразу отнесена к уголовной ответственности».