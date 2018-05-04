Глава Королева доложил Андрею Воробьеву о достижениях города в 2017 году

Андрей Воробьев отметил, что люди замечают те перемены, которые обеспечивают муниципальные и региональные органы власти.

Вместе с тем всегда есть к чему стремиться, всегда есть проблемы, которые нужно решать. Мы с вами провел большую работу и по спортивным сооружениям, и по дорогам, по инфраструктуре в целом

— Андрей Воробьев.

По словам главы городского округа Александра Ходырева, 2017 год был продуктивным. Так, в Королеве приняли генплан развития. Кроме того, утвердили стратегию развития города как наукограда

В 2017 году мы большую работу сделали и, прежде всего, привели в порядок всю нормативно-правовую

базу. Мы утвердили генеральный план развития города, который отсутствовал более 40 лет. Мы утвердили правила землепользования и застройки. И мы приняли закон, так называемый, о развитии города Королев как наукограда Российской Федерации

— Александр Ходырев.

В текущем году был сдан

бизнес-инкубатор, строительство которого заморозили в 2011 году. Теперь там заработала

Торгово-промышленная

палата, а в технопарке разместили 11 постоянных резидентов. Также были построены

физкультурно-оздоровительный

комплекс у школы, ледовый дворец. Реконструированы детская хоровая школа, Центральная городская больница, бассейн «Вымпел» с многофункциональным залом, а также стадион в микрорайоне Первомайским.

Стоит отметить, что была полностью решена проблема обманутых дольщиков в микрорайоне Юбилейный. Сегодня в жилом комплексе «Лесная Корона» построены все шесть корпусов. В этом году жители получат ключи от своих квартир.

В планах на 2018 год — объединение сквера «Покорителям космоса», городского парк и пространства перед Домом культуры имени Калинина. Также к началу сентября завершится реконструкция стадиона «Вымпел», где пройдет празднование Дня города. Продолжаются и работы по приведению в порядок жилого фонда.

По словам Александра Ходырева, бюджет Королева на текущий год — социально ориентированный, 84 процента направлено на ремонт и строительство соцобъектов. В этом году будут сданы четыре пристройки к школам, что поможет ликвидировать вторую учебную смену.

Также городской округ ждут большие дорожные работы. Отремонтируют около ста городских транспортных артерий, на эти цели заложено около 400 миллионов рублей.