Паромная переправа-2018 в Ордынке заработает 10 мая: цены и расписание

В начале второй декады мая будет сделан первый рейс на маршруте между рабочим поселком Ордынское и селом Нижнекаменка, селами Чингис и Спирино.

«Техника к новому сезону готова, коллектив полностью укомплектован. Будем работать в штатном режиме», — рассказал VN.ru представитель паромной переправы между селами Чингис и Спирино Григорий Башкаев.

В этом году поездка на пароме по данному маршруту для взрослого человека обойдется в 30 рублей, для детей с 5 до 10 лет — 15. За велосипед придется отдать 50 рублей, мотоцикл, скутер — 80. Легковой автомобиль переправят на другой берег за 300 рублей, плюс 160 за прицеп. Внедорожник оценили в 350 рублей. Автобусы, грузовые автомобили «потянут» от 350 до 500.

На маршрутах ходят как малые (до 10-11 легковых машин), так и большие паромы (до 60 машин). Ими управляют две смены под руководством дипломированных капитанов. Вся речная техника прошла технические осмотры.

Паромы будут работать по расписанию: ежедневно — Чингис — 6.30 (до 16 сентября), 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30 (с 16 сентября) и 19.30 (до 16 сентября); Спирино — 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00 и 20.00.

В выходные и праздничные дни на Ордынской и Чингисской переправах планируются дополнительные рейсы по мере заполнении пассажирами и транспортом.

Осенью первый рейс отменят, а последний сместится на час назад.

Навигация продлится с 10 мая по 30 сентября.

Напомним, 1 ноября 2017 года сделан последний рейс на маршруте между рабочим поселком Ордынское и селом Нижнекаменка, 9 ноября паром не вышел на маршрут Чингис -Спирино. https://vn.ru/news-paromnaya-pereprava-ne-rabotaet-v-ordynke/