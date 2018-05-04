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Ветераны смогут путешествовать на электричках бесплатно
Волга Ньюс
1 час назад
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Как сообщает Самарская пригородная пассажирская компания, для получения бесплатного билета необходимо предъявить в кассу удостоверение, подтверждающее льготный статус.
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