Герман Клименко может потерять должность советника президента по интернету

Герман Клименко может потерять должность советника президента по интернетуПосле инаугурации Путина состоится формирование нового состава администрации президента . В нём могут произойти существенные перестановки.

Коммерсантъ выяснил, что советник по интернету Герман Клименко может потерять должность после 2-х лет службы.

У сотрудников администрации срок трудового контракта истекает 7 мая, и дальше президент будет решать, кто продолжит работу.

У господина Клименко, проработавшего на посту более двух лет, мало шансов получить назначение после инаугурации. — анонимный собеседник издания

Отмечается, что за всё время работы в качестве советника президента по интернету он «не смог встроиться в структуру администрации президента». Он должен был дальше продвигать свои идеи, но этого так и не произошло.