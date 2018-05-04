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Герман Клименко может потерять должность советника президента по интернету
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Герман Клименко может потерять должность советника президента по интернету 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Герман Клименко может потерять должность советника президента по интернетуПосле инаугурации Путина состоится формирование нового состава администрации президента. В нём могут произойти существенные перестановки.
Коммерсантъ выяснил, что советник по интернету Герман Клименко может потерять должность после 2-х лет службы.
У сотрудников администрации срок трудового контракта истекает 7 мая, и дальше президент будет решать, кто продолжит работу.
У господина Клименко, проработавшего на посту более двух лет, мало шансов получить назначение после инаугурации. — анонимный собеседник издания
Отмечается, что за всё время работы в качестве советника президента по интернету он «не смог встроиться в структуру администрации президента». Он должен был дальше продвигать свои идеи, но этого так и не произошло.
Ранее сегодня Клименко объявил о создании «белого VPN» для обхода добросовестными ресурсами блокировки Роскомнадзора.
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