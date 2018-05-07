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В Севастополе в День Победы пройдет флешмоб «Танцы до победного»
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В Севастополе в День Победы пройдет флешмоб «Танцы до победного» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Танцевальный флэшмоб «Танцуй до победного» пройдет в День Победы 9 мая на набережной приморского бульвара в Севастополе, сообщили организаторы Севастопольского бала.
"Команда Севастопольского Бала традиционно приглашает всех жителей города и гостей Севастополя прийти 9 мая на набережную Приморского бульвара и присоединиться к танцевальному флешмобу, чтобы прославить танцем, как символом мира и жизни, подвиг героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. За Победу танцуй до победного!", — сообщили организаторы.
Общегородской флешмоб «За Победу танцуй до победного!» в третий пройдет в Севастополе. Присоединиться к акции может каждый, но принять в ней участие смогут только пары. Тем не менее, организаторы приглашают всех жителей и гостей Севастополя на набережную 9 мая, надеясь, что пары для участия в акции образуются прямо на месте.
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