В Севастополе проведут флешмоб «За Победу танцуй до победного!»

"Команда Севастопольского Бала традиционно приглашает всех жителей города и гостей Севастополя прийти 9 мая на набережную Приморского бульвара и присоединиться к танцевальному флешмобу, чтобы прославить танцем, как символом мира и жизни, подвиг героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годах. Стать участником очень легко! Танцевальные навыки не важны! Необходимо лишь посетить общегородскую репетицию 6 мая и пригласить своих друзей, родных, близких поддержать искренний порыв жителей Севастополя 9 мая!" — отмечается в сообщении.

По словам организаторов акции, общегородской флешмоб «За Победу танцуй до победного!» в третий раз объединяет жителей и гостей Севастополя, чтобы те могли «отдать дань любви и уважения нашим Героям».

"Днем 9 мая все вместе мы соберемся на набережной Приморского бульвара и танцем, как символом мира и жизни, прославим подвиг Героев, защищавших наше Отечество. День Великой Победы — самый светлый и важный праздник для каждого из нас. 73 года назад благодаря нашим дедам и прадедам в стране воцарился мир. И сейчас у вас есть прекрасная возможность сказать «Спасибо!» нашим Героям — за эту жизнь, за чистое небо над головой, за то, что мы с вами существуем", — отметили в оргкомитете флешмоба и уточнили, что репетиция запланирована на 13.00 6 мая на площади Ушакова, 1, у Матросского клуба, а сам флешмоб — на 16.00 9 мая на Набережной Приморского бульвара.

Ознакомиться с условиями акции и подать заявку онлайн можно на сайте Севастопольского офицерского бала во вкладке «За Победу танцуй до победного!»