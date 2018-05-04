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Инициатору Агарковского движения установят мемориальную доску в Челябинске
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Инициатору Агарковского движения установят мемориальную доску в Челябинске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Основоположнику так называемого «Агарковского движения», зародившегося во время Великой Отечественной войны, установят мемориальную доску в Челябинске.
Идею предложили ветераны завода «Станкомаш», который в советское время был крупнейшим промышленным предприятием Урала. Как пишет газета «Вечерний Челябинск», мемориальную доску установят на доме № 14 по улице Гагарина, где жил легендарный труженик завода транспортного машиностроения Егор Агарков.
Тем временем сквер в Металлургическом районе Челябинска назовут в честь ветерана Великой Отечественной войны.
Справка
Агарковское движение — это одна из форм социалистического соревнования. По предложению бригадира Егора Агаркова на челябинском заводе произошло объединение сварщиков и монтажников, работавших прежде на разных участках. Укрупнение высвободило квалифицированных рабочих, которым поручили другие обязанности по восстановлению промышленности на освобождённых от немецкой оккупации территориях. В результате производительность труда увеличилась на 15-20%. В середине 1945 года Агарковское движение стало массовым и приобрело общегосударственное значение.
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